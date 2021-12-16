獨居男突傳"亂碼訊息" 家屬3天找嘸人報警救一命│中視新聞 20211215

台中市一名陳姓獨居男子，日前因氣候變化大，引發腦中風倒臥在浴室，他試圖用line傳訊息給母親求救，但手指不聽使喚，打出一堆亂碼，媽媽看到也沒多想；直到姊姊好幾天聯絡不上陳男，通報警察破門，才發現陳男已經倒在浴室3天，氣若游絲，幸好送醫開刀後狀況穩定，持續治療恢復中。

台中市警二分局立人派出所12月13日下午接獲陳姓女子報案，著急地表示多日聯繫不上弟弟，已在弟弟家門外卻不得其門而入，希望警方能協助。警員周錦賢、蘇建瑜與警專實習生林裕霖趕赴現場，但陳女弟弟家圍牆柵欄高達兩公尺，幸好身高近180公分的長腿林實習生身手矯捷的翻過圍牆，從內部打開門鎖，順利讓員警及家屬進入屋內，眾人一進門就聽到50歲陳姓男子微弱的呼救聲，只見他倒臥在浴室氣若游絲，幸經通報119送醫救治，生命跡象穩定。

據了解，獨居的陳男已倒臥浴室約3天，倒下時曾試圖向母親求救，傳了一封只有零星注音符號的訊息給母親，但家人當時以為弟弟是傳了封亂碼訊息，並未意識到這是求救訊號，直到連續3天都沒有他的音訊，撥打電話也沒有回應，到弟弟家中查看也大門深鎖，但交通工具卻都在家中，這才驚覺事態嚴重。

家屬表示陳男患有高血壓，近日因氣候變化大而引起腦中風，經送醫開刀後，持續治療恢復中，陳女相當自責未即時發現弟弟的求救訊息，延誤送醫時間，但非常感謝員警積極熱心的協助。分局長陳家銘呼籲，當民眾遇到緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，讓民眾感受警察的敬業與用心。