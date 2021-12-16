大陸國務院關稅稅則委員會15日發布2022年關稅調整方案中，提到《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）已完成降稅，將繼續實施協定稅率。從大陸15日公布關稅方案來看，ECFA延續暫無虞。對此，陸委會今（16日）表示，ECFA對雙方有利，不希望陸方因政治因素中止，造成雙方損失，及傷害兩岸關係。

兩岸在2010年6月29日簽署ECFA，去年9月，ECFA生效屆滿10年，但近年在兩岸官方零互動下，ECFA走向，成為兩岸關注話題。

陸委會副主委邱垂正今表示，ECFA於2010年9月11日生效，雙方於2011年1月1日起實施議定稅率，迄今有效，並無改變，ECFA對兩岸雙方有利，不希望陸方因政治因素中止，造成雙方損失，及傷害兩岸關係。

據財政部關務署以及大陸海關數據，從2011年至2020年，我方對大陸出口ECFA早收清單貨品每年約在180億美元至230億美元，最高峰在2018年達到236.37億美元，去年則有193.22億美元，較前年略減2.65％，今年1-8月則有166.8億美元，較去年同期成長39.24％。

依據我國海關統計估算，2011年至今，大陸對我早收清單貨品減免關稅金額達到81.82億美元。