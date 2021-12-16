台劇《如果花知道》16日舉辦記者會，主要演員任容萱、張睿家、石知田等出席分享拍攝趣事。任容萱在劇中飾演透過跟植物對話，幫忙案主找回記憶的花店女巫，她為詮釋這個溫柔的心靈輔導師，有參考姊姊Selina在外的溫柔大姊姊形象，石知田則爆料任容萱跟外表反差超大，常會有直男發言，更是很會開車的「老司機」，甚至愛打線上遊戲LOL（英雄聯盟），選擇的角色還是肌肉男「蓋倫」。

任容萱在劇組中也是相當照顧人的暖心姊姊，還像「哆啦A夢」一樣自備百寶箱，裡面有暖暖貼、濕紙巾、牙線棒、熱水壺、藥品、補光燈等，還會隨著天氣更換內容物，大家有需求就會找她，陳詩穎笑說自己最常去找任容萱拿藥吃，有次拍戲天氣太熱，任容萱還主動拿出電風扇給她，當時怕對方自己沒得吹只好推辭，沒想到任容萱竟說她總共帶4支，自己用1支就夠了，要她不用擔心。

任容萱去年年底被拍到夜會前男模林柏澍，被問到感情現狀，她小心翼翼地回答「我現在生活滿好的，拍攝生活很充實」，也透露私下都還有聯絡，目前穩定交朋友中，至於有無見過父母？她說，因為自己喜歡大家齊聚過節的感覺，所以特殊節日都會主動約身邊好友聚會。再被問及理想型是否像「蓋倫」那樣的猛男，她則說：「我喜歡男生會維持自己的體態，不要太失控，那是對自己的紀律。」

記者會上張睿家被要求比花托手勢時，手被發現一直在狂抖，石知田搞笑幫揭密：「因為他胸肌太大，合不起來！」張睿家也立刻接梗說「應該是我昨天去運動造成的」。常在作品中秀身材的她也說自己不會單純為了脫而脫。導演都會跟他說明前因後果，為了劇情合理性，他一定會配合。

任容萱也補充張睿家有多個裸上身的畫面，所以休假就是去健身，不然就是在現場狂做伏地挺身，接著還爆料有場戲是張睿家拉住她的手放在自己胸上，追問能不能讀取他的心的戲碼，結果張睿家抓住她的手靠上自己胸部時，為了緩和緊張氣氛故意抖了2下胸，任容萱當場用笑來掩蓋害羞，忍不住直呼：「他真的練得滿好的欸。」該劇20日起，晚間9點於衛視中文台首播。