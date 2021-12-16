原棒協16日舉行會員大會進行理監事改選，現任理事長林智勝獲得全票通過，連任理事長，他說：「連任是責任的開始，並不是榮耀的事，因為事情要做的更完善、更完美，我只是服務，能做的就是把現在的東西做的更好。」

林智勝在2019年接下原棒協理事長，今年任期到達，今天在開幕典禮前，原棒協今舉行會員大會進行理監事改選，最終投票結果，林智勝獲得全票支持連任理事長，副理事長鄭達鴻也連任外，也很積極參與關懷盃活動的味全龍隊「龍王」王維中成為新科副理事長。

成功連任原棒協理事長，林智勝表示，這並非榮耀的是，而是責任的開始，因為事情要做的更完善、更完美，「畢竟這些贊助廠商想看到的是小朋友成長，我來這邊是服務，做主人來照顧客人，不管是關懷盃、獎助學金，都會盡力去募款。」

過去出身花蓮光復馬太鞍部落的「萬人迷」王光輝就時常來到關懷盃，將自身經歷傳承、分享給後輩，今年他因病辭世，原棒協也特別在18日率領會員，與王光輝的家人一同回到故鄉，上香祭拜他。

林智勝說：「從草創到現在，這兩年越來越多企業幫忙，過程很艱辛，我只是運氣好，有很多人幫忙，希望能把握機會，讓更多來打關懷盃的小朋友，培育成為職棒選手。」

被選為新任副理事長，王維中一開始笑說是「被威脅的」，但他後來說：「他們有詢問我意見，自己聽一聽也被說服，就希望多花一點時間，看能不能幫助小朋友得到更多東西。」他表示，自己還沒有接獲任務分配，「他們說不會讓我太累，主要就是陪伴，看他們想問、想學什麼，無私去教他們。」