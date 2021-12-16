金門入冬後仍可見大蛇出沒，環島北路中蘭段昨再發現1隻超大的緬甸蟒，縣府建設處研判牠躲藏於枝葉覆蓋的灌木叢過冬，因連日冬陽溫暖舒適，才爬出來作日光浴。農林科提醒，鄉親若發現蟒蛇出沒，應通報相關單位處理，切勿擅自獵捕、虐待騷擾或宰殺，以免觸犯法令受罰。

縣府表示，過去曾認為金門的緬甸蟒為外來種，但農委會委託學者專家進行「金門地區蟒蛇生態及遺傳基因定序研究」，發現金門在明、清的文獻古籍中就有許多蟒蛇記載和描述，在1960年代之後，由於密集的駐軍與屯墾，蟒蛇在金門島上的數量降到極低，期間只有非常零星的紀錄，直到駐軍裁減後數量才回升，並在2000年左右達到高峰。

研究估算金門成蟒不超過120隻，每隻每年至少需進食約250隻鼠類，不僅具生態平衡功能，更是維護田間農作物的好幫手。（金門縣府農林科提供）

農林科長鄭向廷說明，緬甸蟒自然分布範圍包含東南亞至廣東、廣西及福建一帶，在親緣關係上，分析結果顯示金門地區的蟒蛇與福建沿海的族群血緣相近，反而與寵物店及東南亞販售的蟒蛇相距甚遠。由於蟒蛇具有相當程度的渡海能力，依據文獻甚至近幾年的新聞報導，在廣東福建沿海島嶼間、金門本島，甚至興建中的金門大橋或海上，均有發現蟒蛇在海水中載浮載沉或渡海上岸的紀錄，這都是生物遷徙的自然現象，並不算是外來種。

另外，研究發現金門蟒蛇在夏天常於夜間活動，因此不易觀察；秋、冬2季白天是蟒蛇出沒的高峰，由於夜間氣溫過低，蟒蛇會利用白天，尤其冬日陽光充足回溫時，至空曠或溫暖的水泥鋪面吸收太陽熱能，因此極容易被民眾發現。但金門地區冬季溫度過低，大幅限制金門蟒蛇的數量及體型大小，依據研究估算金門成蟒不超過120隻，每隻每年至少需進食約250隻鼠類，不僅具生態平衡功能，更是維護田間農作的好幫手。

近年通報資料顯示，民眾通報發現蟒蛇區域多位於雞舍及社區髒亂點，這些也均為老鼠常出沒區域，只要注意居家環境衛生，即可大幅減少蟒蛇入侵民宅機會。

縣府表示，金門的緬甸蟒屬於一般類野生動物，受到野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，違者將裁處新臺幣6萬到30萬元。縣府籲請民眾若發現蟒蛇，應讓牠自行離開，如有入侵住家民宅或動物籠舍，可撥打119通報消防局，消防局將轉由縣府委託之廠商派員前往處理，切勿擅自獵捕。