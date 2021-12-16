今天（12月16日）中午，中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》總編輯胡錫進在個人微博發文宣佈正式退休。

胡錫進在個人微博中寫道：「老胡轉過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身份，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。

在此，衷心感謝大家一直以來對環球時報的支持、關注，感謝對我的鼓勵，以及批評鞭策。老胡給大家作揖了。」

《每日經濟新聞》報導，胡錫進1960年4月出生於北京，祖籍為河南平頂山汝州，目前已年滿61歲。1982年畢業於中國人民解放軍國際關係學院，1982年07月至1986年09月期間，擔任中國人民解放軍87153部隊教員，1986年加入中國共產黨，同年考入北京外國語大學俄語系讀研究生。1989年獲前蘇聯碩士學位。畢業後的胡錫進選擇從事新聞行業，進入了《人民日報》國際部做助理編輯、編輯。

胡錫進曾在美國、日本等國採訪，並曾赴台灣採訪。採寫過大量獨家新聞，並參與策劃了一系列重大新聞採訪活動。

1993年，胡錫進被派往薩拉熱窩，擔任《人民日報》常駐南斯拉夫記者，從事新聞報導。3月19日，胡錫進抵達薩拉熱窩。在巴爾幹半島，薩拉熱窩被稱為「歐洲火藥桶」，第一次世界大戰和波黑戰爭均起源於此。

胡錫進深入戰火中的波黑，親身感受到戰爭的殘酷，帶回了大量的一手資料，後寫作《波黑戰地採訪手記》一書。1999年，他獲得「中國傑出青年外事工作者」榮譽稱號。

1996年，胡錫進結束採訪任務，回到大陸。回國以後，胡錫進被提升為《人民日報》國際部編輯、主任編輯，這是他事業的里程碑。

1997年，《環球時報》正式創刊，胡錫進被任命為《環球時報》副總編輯，並於2003年赴海灣採訪伊拉克戰爭。上任副總編輯以後，胡錫進迅速找準定位，他將主要的關注點放在國際新聞上。在胡錫進的帶領下，《環球時報》迅速做大，到2005年，《環球時報》已經成了有影響力的報紙。2005年，胡錫進被提拔為《環球時報》總編輯。2009年4月，《環球時報》創辦英文版，胡錫進兼任英文版總編輯。

從2005年算起，胡錫進已任《環球時報》總編輯16年，他時常通過社論、微信公眾號，或是微博等社交媒體，發表言論，幾乎逢熱門事件必評，相當活躍。他在新浪微博擁有2423萬粉絲，是頗具影響力的「網路紅人」。