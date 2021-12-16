上海市-新加坡全面合作理事會第三次會議今天（16日）通過視訊連線方式舉行。滬新理事會上海方主席、上海市市長龔正，滬新理事會新加坡方主席、新加坡財政部部長黃循財出席會議並致詞。

龔正說，中國與新加坡是與時俱進的全方位合作夥伴關係，上海與新加坡攜手並進，以全方位合作的新局面，彰顯了中新合作的良好發展勢頭。特別是面對新冠肺炎疫情挑戰，兩地精誠合作，逆勢前行，取得豐碩成果。面向未來，滬新互為發展機遇，願同新方一道，聚焦共建「一帶一路」促進互聯互通、抗疫合作共享城市治理經驗、創新引領推動可持續發展、民心相通拓展人文交流等方面，通力協作，共同推動兩地合作交流不斷提質升級，共同譜寫滬新全方位合作的新篇章。

黃循財說，滬新全面合作理事會成立以來，推動新加坡與上海全方位合作，展現出兩地勇往直前的開拓精神。新加坡和上海作為各自區域的金融、經濟和創新樞紐，有諸多共同點。此次簽署新的合作備忘錄，更顯示雙方合作的深度和寬度不斷拓展。希望兩地政府部門、企業和機構能繼續深化金融服務、科技創新、數字互聯互通、城市治理等領域的合作交流，讓雙方的友好合作更上一層樓。新加坡願成為上海的戰略夥伴，助力上海實現宏偉的發展目標。