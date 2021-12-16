失落了十年的安控業在中美貿易戰後出現轉機，在安控業最不景氣時意外轉進車用的昇銳電子（3128）意外迎來了雙成長，迎戰未來，昇銳電子董事長江添貴加大投資力度，擬斥資8.5億元擴產，新廠預訂於2024年第一季完工，屆時「經濟規模會是目前的2至2.5倍」，待新產能馳援後，江添貴直言，未來將力拚車隊管理商機，將昇銳推向新的里程碑。

安控業過去十年因紅潮進逼，獲利直線下滑，不少安控廠更從而陷入了赤字經營的泥淖，但靠著轉進車用成功轉型的昇銳，近六年的獲利都穩步成長，儘管今年有缺料、缺櫃等問題干擾，法人仍樂觀看待昇銳今年營收年增率有望逼近一成，至於獲利部分，以今年前三季EPS 0.44元、今年第四季獲利仍可望優於去年同期的EPS 0.24元暫估，今年全年EPS超出0.68元的機率頗大。

展望明年，江添貴表示，安控因去中化，台灣機會大好，車用明年也可望維持成長，對明年展望樂觀以待。

對於橫亙在前的缺櫃和缺料難題，江添貴看法則較為保守，他認為，缺料問題恐怕短時間仍解決不了，必須做好準備，不過由於多數的物料價格都已經到頂，推估明年價格再飆的機率不大。

法人指出，由於車用明年需求仍會成長，再加上安控市場明年仍有逾一成的成長空間，推估昇銳明年營收仍有15％的成長空間，且隨著產品組合的優化，明年毛利率有望優於今年的25％，向上挑戰28％。

就產品組合言之，江添貴強調，持續朝車用方向努力，是昇銳的既定方向，目標是希望可以將車用佔比拉升至五成。

昇銳副總經理蕭哲彥指出，明年昇銳的產品結構和今年大致相當，車用佔比仍維持在四成，NVR、IP CAM、系統整合的營收佔比則可望由今年的二成拉升至三成，至於數位攝影機和其他產品佔比則會微降，由原本的各佔二成，下滑到只佔15％。

為了專心攻佔車用市場，昇銳在2014年將車用安全部門獨立出去成立車威視，除用以深耕車用影像市場，打進美、澳、日、歐等TIER ONE及TIER TWO的車廠外，近幾年也跟進轉進車隊軟體佈局，日前還攜手中華電信，為嘉里大榮打造智慧行動派遣系統。