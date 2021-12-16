挪威央行升息1碼至0.50％ 明年3月再升息 19:222021/12/16 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威央行16日宣布基準利率從0.25％調升1碼至0.50％，並預告明年3月再度升息。挪威央行在今年9月擺脫零利率政策，成為西方國家率先宣布升息的央行。挪威央行目前依舊預定在2024年底前逐步升息至1.75％，藉此穩定通膨。央行表示電費高漲持續推動消費者物價上漲，而勞工薪資及進口商品價格上漲將使基礎通膨率擴大。 《金融》央行政策利率連7凍 明年GDP上修到4.03％ 央行上調2021年經濟成長率預估至6.03％ #挪威央行 #升息 #碼至 #央行升息 #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美股送暖 韓股收漲0.36％ 16:142021/12/16 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 17:032021/12/16 財經 明年回檔逢低布局 勝率提高 04:102021/12/16 投資理財 台積電今除息 台股多空拔河 04:102021/12/16 財經要聞 《美股掃瞄》加速減債2022開始升息 美股翻紅全收高 10:202021/12/16 財經 土耳其央行再降息4碼 里拉崩至新低 19:512021/12/16 財經 《美股》消息面：聯準會2022擬升息 金價創2周新低 09:092021/12/16 財經 《期貨》美股彈升 三大期指跟漲、台指期勁揚167點 09:092021/12/16 財經 《國際金融》高通膨威脅經濟 韓元下月恐再升息 16:312021/12/16 財經 台股至今表現第一名 金管會密切注意三件事 17:222021/12/16 財經 CNBC：Fed明年3月結束購債 6月升息 04:102021/12/16 財經要聞 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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