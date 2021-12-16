挪威央行16日宣布基準利率從0.25％調升1碼至0.50％，並預告明年3月再度升息。挪威央行在今年9月擺脫零利率政策，成為西方國家率先宣布升息的央行。挪威央行目前依舊預定在2024年底前逐步升息至1.75％，藉此穩定通膨。央行表示電費高漲持續推動消費者物價上漲，而勞工薪資及進口商品價格上漲將使基礎通膨率擴大。