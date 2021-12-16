12月2日國票金控與安泰銀行同步舉行股東臨時會，通過二公司合併案，但股東會前國票金股東耐斯集團透過媒體放話公開反對，對此，安泰銀行大股東的私募基金隆力集團呼籲，尊重股東的民主決議，讓主管機關在不受干擾的情況下審核合併案，15日隆力主席Mark Chiba受訪時強調，非常擔憂外力介入合併案。

Mark Chiba是在接受國際私募媒體《亞洲創業投資期刊》訪問時表示，針對該集團投資台灣的安泰銀行，過去在執行退場計畫過程中，曾有3次在交易進行到最後階段時，都因為出現外力的操縱，最後無法順利完成交易，這次與國票金控合併案，已經過雙方股東會民主程序通過，但仍出現不尊重民主決定的干擾。

他相信台灣的主管機關，審核合併案的核准程序已更透明，但也表示這次退場的結果不論是否順利完成，未來將不再投資台灣的銀行業。Chiba強調，基於尊重股東的投票決定，台灣主管機關應會讓這個交易順利完成，也將更讓台灣的金融監管制度受到國際的尊重，不會受外力或其他因素的干擾，一切依規定程序核准這次的交易案。

Chiba呼籲，當地的利益集團試圖運用反民主的手段阻止或延遲，影響監管部門的批准，但台灣政府和監管機構，應會適當保護大多數的股東，包括所有國內外的投資者，隆力拒絕接受反股東民主和正當程序的利益集團的做為。

隆力當初投資安泰銀行的資金，有62％投資者的資金來自美國、26％來自日本、12％來自歐洲。Chiba說明，包括花旗、歐力士等的投資者，都是來自非常支持台灣的國家，應該受到全體股東的民主決議和監管程序的適當保護。

針對Chiba在國外受訪的發言，安泰銀行及國票金控均表示並不知悉，至於二公司的合併案，完全依相關法令進行中，未來並尊重主管機關的最後決議。