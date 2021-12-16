台中市議會國民黨團及台中市黨部，今天發動市級民意代表及黨部志工，同步在各重要路口請託「全民站出來」，全力展開公投最後衝刺。(國民黨台中市黨部提供)

四大公投案進入最後衝刺！台中市議會國民黨團及台中市黨部16日發動市級民意代表及黨部志工，同步在各重要路口請託「全民站出來」，全力衝刺；國民黨市黨部主委林敏霖強調，「四個都同意、台灣更美麗」，務必讓四項公投案都能順利同意通過，勇敢的台灣人追求幸福18日一定都要投下同意票。

今天下午5時，台中市議會國民黨團全體議員和黨籍立委江啟臣、楊瓊瓔分別在台中市的15條重要路口，利用下班時間，和過往的車輛、人群揮手致意，提醒大家12／18一起來投公投票，「四個都同意、台灣更美麗」。志工手舉公投同意的手舉牌揮手請託，引起路過民眾的注目，許多人都報以揮手或比讚回應，顯示台中市民對公投議題相當認同。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，民進黨本來就是反萊豬的，只是現在換了位置就換了腦袋。公投法也是民進黨發起的，現在卻要閹割人民公投的權利，中油三接案對當地藻礁影響極大，蔡英文總統不是才說「藻礁永續」嗎？民進黨反核發展綠電，卻讓台灣陷入缺電危機，台灣同胞不能再被民進黨愚弄，要有自己的主見，這次公投就是讓民意表現出來的最佳時候。

立法委員楊瓊瓔指出，12月18日的四個公投投票是一場民意的聖戰，今天感謝所有黨籍的議員以及志工站出來，為公投發聲；也呼籲台中市的鄉親，為了國民的健康、為了我們的環境、為了台灣的民主，勇敢站出來投下四張同意票。

林敏霖強調，還有2天就要公投投票，國民黨台中市黨部拜託市民踴躍出席投票，「四個都同意‧台灣更美麗」！