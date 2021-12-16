白潤音（右）與李李仁的互動溫馨感人。（甲上提供）

楊采妮（左）與呂雪鳳在《嗨！神獸》共組家庭。（甲上提供）

暖心奇幻電影《嗨！神獸》由馬來西亞新銳導演池家慶執導，集結楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁等堅強卡司，將貘獸會在夜晚出現吃掉人們惡夢的久遠傳說，變得如同床邊故事般貼近生活。講述在漁村長大的小男孩阿吉，從小和爸爸與奶奶相依為命，漁夫爸爸告訴阿吉，當人類做了惡夢，村子裡就會出現傳說中的神獸「食夢貘」把惡夢都吃掉，讓大家有個好眠，某個颱風夜之後，爸爸卻再也沒有回來，阿吉面對人生變化，展開一段因相信而成長的感動歷程。

白潤音近期以作品《親愛的房客》、《比悲傷更悲傷的故事》影集版等驚豔觀眾，這次《嗨！神獸》更讓他獲得首爾九老兒童國際影展最佳男主角，在片中他與李李仁、呂雪鳳共組家庭，原是家中經濟支柱的漁夫爸爸李李仁，出海捕魚遇颱風一去不回，留下獨子白潤音和故作堅強的阿嬤呂雪鳳，在這個艱難時刻，離家多年的親生媽媽楊采妮突然現身，陪伴他們度過難關。拍攝該片時，年僅8歲的白潤音顯得稚嫩，在劇組更是被眾人呵護至極的寶貝。

李李仁才相處短短幾天，就父愛大爆發，對白潤音非常疼惜，笑說2人互動簡直就像參加親子節目《爸爸去哪兒》，拍攝祖媽孫三代的重頭戲前，楊采妮有空就陪著兒子玩起遊戲，呂雪鳳也將白潤音當成真的金孫般疼愛，常常帶著白潤音一路從休息室走到漁港現場，拍完戲後，呂雪鳳阿嬤更大方獎賞1000元，讓白潤音去買喜歡的零食，讓工作人員笑說大人怎麼都在向白潤音爭寵，家人之間的互動自然可愛。

今（16日）公開前導預告，導演池家慶透過奇幻手法打造了一對散發濃濃療癒感的大小神獸，飾演阿吉的白潤音首先登場，童言童語地問著爸爸有沒有看過神獸，爸爸李李仁則以溫暖厚實的嗓音回答：「有啊，等全村的人都睡著，他就會偷偷地走出來，吃掉大家的惡夢！」接著白潤音跟隨外型超萌的小神獸，找到正在緩緩移動的大神獸，在寂靜無人的漁村街道上夜間遊行，奇幻又溫馨的畫面宛如「台版龍貓」。電影將於明年2月1日（大年初一）上映。