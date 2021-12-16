華視連年虧損累積逾18億，但坐擁市價上百億的土地資產，文化部上周五斥資近500萬元上網招標「華視資產活化之可行建議」，公視、華視16日召開董事會，由華視總經理莊豐嘉報告最新資產活化方向，會中通過華視資產活化案，建議213號地目以融資自建方式建構媒體旗艦園區，相關決議將呈報文化部酌參。

公視基金會表示，該筆自建地目長期出租作為停車場使用，為擴大土地利用績效，華視、公視先召開董監事聯席會議，就華視經營團隊所提報「融資自建」、「地上權設定」、「合建分潤」等三方案，分別由財務控管、經營績效、發展願景、法律適應性、社會責任等面向進行討論後，華視、公視董事會先後通過採「融資自建」方式建構媒體旗艦園區，作為資產活化規劃方案。

華視「213地號土地」長期出租作為停車場。

華視總經理莊豐嘉表示，「213地號土地」長期僅出租作為停車場使用，每年收入約新台幣900萬元，各項稅捐卻高達700多萬元，現金收入每年只有100多萬，在面對大巨蛋的蛋黃區，顯不符合成本效益，更有礙都市觀瞻；經營團隊為善盡管理之責，故提出「媒體園區建置計畫」。

對於外界有「看守董事會或看守團隊不應作重大決議」的質疑，莊豐嘉也強調，良善經理人需就組織發展有長遠規劃，所以政府會有5年、10年短、中程發展計畫，企業亦然；若以「看守」自我限縮於一朝一夕而毫無作為，任公司資產閒置，這無異怠惰失職。況且該活化土地計畫執行須時程長遠需時6至7年，絕非任何單一任期經營團隊可以完成，若一再擱置將成為華視無法改善之沉痾，因此經營團隊提出相關方案提供華視董事會參考判斷，通過後亦須報由公廣基金會及主管單位文化部審核。

他坦言上任以來提過好幾次資產活化，董事會因顧慮外界質疑都沒有做成決議，「但這是懷璧其罪，我們能有什麼意圖？這工程發包時我們都卸任了，將來營收也跟我無關，現在提活化資產是為了讓公司營運獲利，如果什麼都不做才是有虧職守」，且此「媒體園區建置計畫」立基於華視媒體本業，盼於精華地段創造更多優質辦公空間，提供新媒體及更多媒體產業使用，創造媒體聚落效應，同時增進華視資產有效運用創造雙贏。

對於有立委質疑「先斬後奏」，莊豐嘉表示，這並非事實，因為是文化部來函要求華視提出資產活化建議方案，華視是配合文化部要求，他也是16日才知道文化部也上網招標徵案，董事會通過的決議，最後決定權也仍在文化部。