正當全球汽機車市場步入眼前「油電轉型」的關鍵時刻，傾注大量資源將品牌推向電動化的台灣機車龍頭光陽KYMCO，亦在近期的全球市場策略佈局中，取得了重大進展！

就在稍早之前（13日晚），世界級百年機車大廠、也是美國精神象徵的Harley-Davidson，旗下子公司LiveWire宣布將與SPAC（特殊目的收購公司）---ABIC (AEA-Bridges Impact Corp)合併，並在紐約證交所掛牌上市，成為美國第一家上市的電動機車公司。而在這項震動車壇的合併案中，來自1萬2千多公里以外的台灣之光---光陽KYMCO也扮演了重要的關鍵角色，因著光陽在全球機車版圖中所佔據的重要地位，使其被哈雷相中，成為LiveWire在市場上唯一的合作夥伴。

在這次LiveWire SPAC上市案中，光陽KYMCO以私募股權交易（PIPE, Private Investment in Public Equity）方式參與投資，總投資達1億美元（約佔新公司4%股權）。光陽KYMCO董事長柯勝峯表示，LiveWire選擇與光陽策略聯盟主要原因，是看重其在「技術專業」、「製造能量」、「經銷網路」、「供應鏈管理」與「全球物流」等領域的卓越表現。而光陽則是相中的，正是LiveWire擁有源自哈雷的純正DNA，以及母公司在全球機車市場上所建立無可取代的品牌價值。

光陽董事長柯勝峯表示，光陽在「技術專業」、「製造能量」、「經銷網路」、「供應鏈管理」與「全球物流」等領域的卓越表現是LiveWire選擇合作的關鍵因素。(圖/光陽提供)

談到這次合作，柯勝峯透露，其實光陽早在四年前，他就曾去過哈雷在美國的總部，洽談合作可能性，而哈雷也曾來到台灣造訪光陽，期間雙方一直也有技術及想法上的交流，直到今年一月，柯勝峰突然接到哈雷CEO的電話，並在之後的視訊會議，直接邀請光陽成為LiveWire的策略伙伴，前後花八個月時間！

柯勝峯說，光陽之前不乏與國際大品牌洽談合作的經驗，時間都需一年半至兩年，但由於兩品牌理念相近，而且掌握市場「時機」非常重要，因此雙方團隊幾乎每天24小時在洽談合作細節，所以短短八個月，就讓雙方點頭合作！

此次記者會，哈雷執行長Jochen Zeitz也透過影片表示：「與其他的競爭對手不同的是，LiveWire擁有來自哈雷與 KYMCO相輔相成的生產規模與海外拓展專業，KYMCO是我們認定最棒的頂尖合作夥伴，他們經驗豐富，更有強烈的電動化企圖心，很高興透過這次合作，能讓LiveWire受益於KYMCO在數位與技術能力，動力系統，車輛製造及全球供應鏈，以及KYMCO在亞洲重要市場所擁有的強大優勢，更重要的是，KYMCO具備在速克達、輕檔車、全地形實的專業，與最先進的供應鏈和生產能力，能為LiveWire提供許多未成長的機會。」

對光陽而言，這是集團深耕台灣半世紀、放眼全球的努力與技術層次深受到國際大咖肯定的結果，與LiveWire的策略結盟，也讓光陽在全球機車舞台中，攀上新高度。談到讓雙方一拍即合的關鍵是什麼？柯勝峯直言：「互補互利」。

簡單說，百年哈雷在重機領域包括商業系統、技術研發上都有其無可取代地位 ; 光陽則是反過來從白牌小型車、速克達起家，再漸漸朝向重機領域發展，雙方擁有強項領域不同，而當在面對電動車時代中，哈雷要拋開包袱全力轉型，必須要有重生計畫，也就是LiveWire的誕生，甚至包括電動單車等輕量型產品項目也在規劃之中，而這就需要借助光陽優勢並發揮其強項。

震動車壇的重磅合併案，讓光陽成為LiveWire唯一股東與策略夥伴，這是光陽迎向電動車願景的重要里程碑，也開啟未來電動車全球佈局上更寬廣的道路。(圖/光陽提供)

柯董進一步強調，因雙方在「品牌定位」、「地緣優勢」、「產品佈局」、「通路型態」與「開發強項」各自擁有強大影響力，透過彼此間資源整合與各自優勢，在全球市場上保持各自獨立發展。藉由強強聯手、營造雙贏的局面，發揮一加一大於二的功效。而且，柯董強調，兩個品牌仍獨立開發自家車款，不會有誰貼誰牌上市的問題。

綜觀這幾年，光陽KYMCO在全球市場上大力佈局，並且多有斬獲，像是在東京車展發表電動車解決方案「IONEX」車能網，在巴黎發表Ionex車能網商業版，在米蘭發表電動重機RevoNEX、SuperNEX，在東南亞投資超級獨角獸Grab，在家鄉台灣則投資最大的B2B產業全球快遞，涵蓋多元面向與投資觸角之廣，不但國內罕見，放眼國際市場上也是少有，足見光陽在衝刺電動車道路上的強烈企圖心。