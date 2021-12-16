央行此次第四度祭出新信用管制措施，尤其對持有房屋三戶以上的持有者下重手，成數一口氣下降1.5成可說最高，從5.5成降至4成，對此銀行業者指出，恐將掀起預售屋的「倒屋潮」，且由於預售屋的禁止轉讓令，因此已預期屆時交屋會因房貸不足而發生困難的購屋者，恐將賣回給建商。

銀行業者進而指出，建商對此樂得接手，而且還能從購屋者再多賺一筆「違約金」；對此不具名的銀行高層分析，預售屋最集中的一些熱門的重劃區，現在建商已全面抬高售價，因此倘若早先以較便宜價格購買預售屋的購屋者要賣回給建商，尤其是大型建商反而樂意接手，因為等於可把房子收回之後，再以更高價格賣給其他的購屋者。

至於房價，即使央行再度出重手，金管會同時也發布最新的管制措施，但有行庫高層直言：「除非建商的建造成本，包括人工、建材等能夠下降，否則的話價格仍難以被打下來！」行庫高層表示，現在降不降價的問題並非只出在需求面，更重要的是供給面的成本降不下來，因此即使央行、金管會聯合下重手，要從需求面來降溫，但恐怕成果有限，明年房價仍會一路扶搖直上。包括央行此次對建商餘屋貸款的成數再度緊縮，從5成降為4成，明顯是要緊縮建商囤房的資金，令其降價儘快賣出，希望能發揮對整體房價降溫的效果，但銀行業者認為，效果有限，因為建案成本墊高，成本仍下降不易，尤其是2020年疫情發生之後啟動的新建案，再加上通膨預期，要降價會更難。

至於在此同時，豪宅貸款的成數，亦全面比照三戶房貸，對此銀行主管指出，由於購買豪宅的多半是高所得者，同時一般投資客不太會輕易介入豪宅市場，因此，儘管此次把豪宅貸款的成數，比照三戶房貸一律再降1.5成至4成，但對購屋者實際影響有限，不致因為籌不出錢而交不了屋，最慘的是財力一般的投資客，在另一方面還有預售屋轉讓禁令的夾殺之下，即使在禁令正式上路之前要逃命，也不見得能如願逃出，最後只能賣回給建商，還倒賠違約金。

另一個大受衝擊的，則是小型建商，在購地貸款從6成再降為5成之後，而且其中1成要開始興建時才能取得，等於在買地交易時，只能取得銀行4成貸款，行庫高層指出，未來小型建商幾乎沒有生存空間，因為相較於過去可取得8成貸款的時代，現在買地的自備款等於是以前的三倍（從自備2成增為6成），因此以後土融市場恐怕成為大建商的天下，小建商只能被迫退出市場。