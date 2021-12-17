美國國務次卿今天在韓國首爾舉行的記者會中表示，正就構築5G網路事宜與韓方進行討論，預估韓國企業將有機會參與其中；韓媒分析認為，這番言論為在國際供應鏈重組之際牽制中國的一環，並以此拉攏韓國。

美國國務院主管經濟成長、能源及環境的次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）15至17日訪韓，今天出席第5屆美韓民官合作經濟論壇開幕式時表示，美韓正就5G網路建構進行討論，並稱希望建立「可信賴的網路」，認為韓國企業將有更多機會參與其中。

雖然費南德茲否認此行與韓方討論韓中經貿關係，但東亞日報等韓媒分析，他就5G合作的發言可能暗指中國網路「不可靠」，並要求韓國加入美國行列。美國在2019年就以國家安全為由，禁止國內生產的半導體出口給華為，並要求5G網路建設禁用華為設備，近期也積極遊說其他國家跟進。

日前前往華府訪問的韓國科學技術情報通信部長林惠淑也在拜會美國聯邦通信委員會時，提議雙邊合作研究6G技術，並在國際機構決定頻段時採取共同立場，顯示雙邊就相關技術發展都具有合作意願。

不僅5G等科技發展，費南德茲也強調，美韓經濟合作是實現朝鮮半島及亞太地區安定繁榮的核心，希望藉由雙邊合作維持亞太地區的自由開放，進一步擴及氣候變遷、衛生保健及女性經濟，甚至科技、航太相關領域合作。費南德茲也將與韓國基礎建設、電子、生技、電池等產業代表會面。

也有媒體認為，為牽制中國，美國正逐漸加大對韓國的壓力。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前於馬來西亞訪問時，在安保、供應鏈及投資議題上也多次提及韓國，包括強調在安保策略上強化與日本、韓國的合作，美韓雙方經濟合作成果，以及兩國將在5G及6G等新技術上投資超過35億美元等，對韓國的重視可見一斑。