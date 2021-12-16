廠商搬來沙發、電視，將展場布置成客廳的模樣，讓民眾舒舒服服地坐下來試聽，營造居家的空間感。（黃世麒攝）

飯店客房良好的隔音，營造獨立的豪華包廂。（黃世麒攝）

第42屆台北國際音響暨藝術大展12月16日到19日在台北登場，開幕首日吸引不少民眾前來參觀，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。（黃世麒攝）

廠商展示全套視聽設備，邀民眾舒舒服服地坐下來，營造居家客廳的空間感。（黃世麒攝）

第42屆台北國際音響暨藝術大展12月16日到19日在台北登場，真空管機也是音響玩家的最愛。（黃世麒攝）

擺放在展示特區的兩套音響組合，分別要價295萬和215萬元，已超越大多數進口房車的售價。（黃世麒攝）

擺放在展示特區、要價215萬元的音響組合，吸引民眾的目光。（黃世麒攝）

主辦單位包下圓山大飯店兩層樓、共100間客房，打造豪華獨立包廂，讓民眾沉浸在高價音響所帶來的聽覺享受。（黃世麒攝）

除了高價音響組合外，也有廠商販售黑膠唱片，吸引不少玩家來尋寶。（黃世麒攝）

「您好！歡迎試聽！」身穿全黑窄短裙、小露香肩的 Show Girl 站在飯店客房門外，熱情招呼民眾進房間，房內原有的床組、家具都已移走，取而代之的是一整組的高價音響設備，有的廠商更貼心地搬來全套沙發、電視，讓民眾舒舒服服地坐下來試聽，營造居家客廳的空間感。

第42屆台北國際音響暨藝術大展12月16日到19日在台北登場，延續多年來的傳統，主辦單位包下台北圓山大飯店兩層樓、共100間的客房，營造獨立的豪華包廂，聚集世界知名音響品牌大廠與藝術家們齊聚一堂，展出的音響設備總價值超過千萬，更安排樂團表演與音樂藝術家論壇，增加藝術與音樂的結合，帶給民眾視覺和聽覺的雙重享受。

受新冠肺炎疫情影響，多數人減少外出頻率，增加全民在家共享天倫之樂的時光，也帶動居家娛樂視聽設備的銷量，不少國際大廠趁勢推出新品，或是促銷時尚家庭劇院組，搶攻宅經濟的市場。