國民黨嘉義縣黨部今號召各地黨工職人員，下午進行四大公投全台同步「Yes 我同意！」重要路口請託。（國民黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣黨部今號召各地黨工職人員，下午進行四大公投全台同步「Yes 我同意！」重要路口請託。（國民黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣黨部今號召各地黨工職人員，下午進行四大公投全台同步「Yes 我同意！」重要路口請託。（國民黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨今號召各地黨工職人員，下午進行四大公投全台同步「Yes 我同意！」重要路口請託，嘉義縣多位黨籍議員、民代各自在議員6大選區路口集結舉牌、請託，同步宣傳呼籲「四個都同意，台灣更美麗」，力拚公投過關。

國民黨嘉義縣黨部今下午5點依縣議員選區同步啟動7場請託，第一選區有議員王啟澧、詹琬蓁、市民代表林淑勉，第二選區有議員林于玲、鄉民代表簡嘉億，第三選區有縣議員陳信文、縣議員吳思蓉、鄉民代表蕭淑雲，第四選區有黨團書記長李國勝、林岳平、市民代表邱鉦荃，第五選區有議員蔡信典、鎮民代表王素燕鎮，第六選區有議員詹黃素蓮，各選區民眾和在地黨公職人員、社團幹部也攜帶行動speaker、手舉牌、關東旗以及宣傳車，在主要路口請託四大公投，呼籲大家投同意票。

國民黨黨籍議員和參與活動者共同呼籲，台灣要有充足電力可用，環境不被破壞，不吃萊豬，批執政黨政府正在用國家力量殘害國民，這種壞透了的執政黨，一定要讓他們下台，強調12月18日公投投下四個同意票，同意禁止萊豬肉進口殘害全國民眾健康，同意停止殘害生態，同意公投綁大選，省錢，省人力。

黨團書記長李國勝更強調，萊豬是民生議題，若碰上没良心的生意人，誰能保證外食安全。核四更要重啟，因為核一、核二、核三，就像車子一樣，年事已久，現在都是老車，那有新車核四不使用，還在用老車？至於藻礁問題，民進黨政府昨是今非，這是在欺騙環保人士。