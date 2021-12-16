謝明源服務處主任、北屯區議員擬參選人謝家宜，今天早上在文心路與崇德路口，高舉4個不同意、台灣更有力手舉牌宣傳。（市議員謝明源提供）

1218公投倒數，台中市議員陳淑華全力宣導，陳淑華今天與何明里長趙淑妙及志工們，進軍路口宣傳並安排菜市場拜訪，拜託民眾1218投下四個不同意，不同意核四重啟、不同意三接遷離、不同意公投綁大選、不同意擋美豬卡台灣，「顧安全、顧經貿、顧民主、顧環境」，做伙守護咱台灣。

民進黨市議員謝明源不但自己全力宣傳，他議員服務處主任、北屯區議員擬參選人謝家宜，今天早上7點與幾位助理，在文心路與崇德路口高舉「4個不同意、台灣更有力」手舉牌宣傳。

陳淑華指出，民進黨籍民代走市場、站路口，最後進行宣講貼近基層，把公投四個不同意主張清楚宣導，「核電廢料無處去、危險核四不同意；台美關係要緊密、阻礙貿易不同意；公投大選要分離，擾亂選務不同意；顧藻礁也顧電力、拖延三接不同意。」讓民眾了解四個公投案關係台灣未來發展，12月18日公投請為台灣投下四個不同意，決定咱的未來，守護台灣！

民進黨市議員謝明源表示，自己下屆將退休，改由女兒謝家宜「代父出征」參選，女兒與自己理念相同，面對四大公投是台灣關鍵，謝家宜今天上午一大早就站路口，呼籲踴躍出來投票，支持4個不同意公投案，讓台灣更有力，更有競爭力！