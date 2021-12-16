蔡英文總統16日出席台灣工具機暨零組件工業同業公會第5屆第3次會員大會，她指出要加入如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）這樣的區域經濟協定，美豬進口不能走回頭路。（黃國峰攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會第五屆第三次會員大會，16日在台中市潮港城舉行，蔡英文總統出席致詞表示，要加入如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）這樣的區域經濟協定，美豬進口不能走回頭路，請大家發揮影響力，支持政府的立場，讓台灣的產品賣的更好、賣的更多、賣到全世界。

蔡英文指出，要維持工具機和其他產業的競爭力，有一個關鍵，就是要縮小在關稅上的壓力，如果可以加入像CPTPP這樣的區域經濟的協定，減輕原來關稅的壓力。

經濟部告訴我們，CPTPP會員國，也有很多是台灣工具機重要的市場，但是在銷往越南、澳洲、墨西哥市場，我們的CNC車床、綜合切削機和工具機零件，仍面臨2至8％的關稅壓力，而我們的競爭對手已經靠著各種的FTA協定，用不到1％的平均關稅跟我們競爭。

不只是工具機，台灣的傳統產業都面臨類似的關稅壓力，我們的產品要有競爭力，這5至10％絕對是台灣要打敗競爭對手、與世界各國搶訂單的路上，應該要搬開的一塊石頭。

所以，政府花了很多時間調整國內的法規，讓貿易的環境能符合CPTPP的高自由化標準，在這個關鍵時刻，台灣一定要讓世界了解兩件事，對加入CPTPP才有幫助，第一我們是有貿易談判信用的國家，第二我們是遵守國際標準的國家，所以這次的美豬公投非常重要，進一步開放美豬的政策絕對不能走回頭路。

那美國牛肉我們已經開放進口九年，台灣人吃這麼久，沒有食安的問題，美國人、日本、韓國人都吃，也都沒有食安的問題，我們依照國際標準，國內專家會議決定，進一步的開放美國豬肉。

也因為開放美國豬肉，美國在今年才對我們重啟了TIFA（貿易暨投資架構協定）貿易諮商平台，TIFA如果不開啟的話，我們就沒有辦法跟美國進行貿易議題討論，也永遠不會跟美國簽自由貿易協議，如果此時走回頭路，就會讓國際認為，台灣沒有信用、不願意遵守國際標準，這對未來台美經貿合作或加入CPTPP絕對有負面影響。

而在台灣申請加入CPTPP之後，韓國也寄出申請，這就是國際競爭，每一分每一秒，台灣都在跟全世界的對手競爭，我們沒有時間再走回頭路，不能自己選擇「倒退擼」

所以在這關鍵的時刻，要請各位業界領袖發揮影響力，讓更多人支持政府的立場，我們團結在一起，讓台灣的產品賣的更好、買得更多、賣到全世界。