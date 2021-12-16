許多人都有白色衣物被染色的經驗，有網友詢問到底用什麼方法才能有效還原？引起熱烈討論，不少過來人都提供自己的祕方，有內行人表示，自己試過用2種東西加熱水泡，沒想到有神奇效果。

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文詢問「請問白色T整件被染色了，要使用什麼讓它還原呢？」貼文一出引起眾人討論，有內行人推薦，可以買「過碳酸鈉」或水晶肥皂加熱水泡很有效。

網友指出，過碳酸鈉是一種氧系漂白劑，常被用來添加於洗衣精、洗衣粉中，而且無毒無味，跟小蘇打、檸檬酸一樣屬於天然的清潔劑，但它的除汙原理跟小蘇打又有點不同，並不只是單純依靠鹼性達到除汙的效果，而是雙氧水跟碳酸鈉相互作用，達到漂白殺菌跟去汙。

除了過碳酸鈉，有不少網友推薦先燒一鍋熱水再加水晶肥皂，攪拌後把衣服放進去泡，如果染色面積很大，泡熱水的時間可以拉長。根據網友分享，曾經整件白衣染紅，用這個方法後竟然還原純白，連染到牛仔褲的藍，都能用這個方法洗乾淨，直呼「試過真的有效」。

此外，還有網友笑回「就別當白T了！」、「用新台幣」、「買一件新的」、「重買一件吧」。