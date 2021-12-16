元宇宙股Roblox公布，11月單日活躍用戶數較10月大幅下滑。該電玩遊戲業者在10月28日到31日出現當機，導致單日活躍用戶數衰退，預訂金額損失2500萬美元。分析師亦指出，11月對Roblox來說是艱難的時期，因為《魷魚遊戲》影集播出等不利因素影響。

受此打擊，該公司周三股價盤中一度狂跌12％，最後以重挫9％至97.95美元作收。不過，16日早盤強勁反彈3％。

Roblox指出，11月單日活躍用戶達4940萬，這比去年同期躍升35％，但遜於10月前27天的活躍用戶數與Truist分析師預期的5050萬。

Stifel分析師指出，「根據該公司高層針對2021年第三季財報的說法，包括10月業績在內，結果略遜於我們預期，顯然也落後歷史趨勢。一般來說，11月的業績會優於10月。」

KeyBanc分析師認為，用戶流失的趨勢可能延續至12月，對第四季業績帶來不利因素。該機構原先預期Roblox第四季預訂金額約達8億美元，但倘若不利情況持續，預估預訂金額可能只接近7.8億美元。

Roblox表示，11月每位活躍用戶的平均訂單介於4.21到4.27美元，年減8～9％，預訂金額介於2.08億到2.11億美元，年增22～24％，但不及市場預期的2.155億美元，該月營收介於1.84億到1.87億美元，年增84～87％。

不過Truist分析師索恩頓（Matthew Thornton）認為Roblox的長期前景沒有改變，對該公司的股票評等列為「買進」，目標股價92美元。

根據FactSet調查分析師看法，對Roblox的平均目標價為113.36美元。