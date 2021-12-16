近日《華燈初上》是討論度最高的台劇，主要是講述酒店媽媽桑和陪酒小姐的人生故事，清水孟國際命理小孟老師以此為靈感，分析牡羊座、天蠍座、金牛座、射手座的人有潛力在情慾與權謀交織的紅塵都會中，成為最厲害的媽媽桑，還能因此賺大錢。

Top4：牡羊座

牡羊座的人非常聰明，擅長經營組織，你們人際關係非常好，你當媽媽桑時會非常照顧底下的人，然後運用底下的人來幫你賺錢，讓錢越滾越多。

Top3：天蠍座

天蠍座的人天生能言善道，這樣的特質非常適合當媽媽桑，因為天蠍非常會說話，也會陪客人聊天說地，在紅塵界中通常都能擁有地位，賺進很多錢。

Top2：金牛座

金牛座非常會忍耐，只要是奧客或者討厭的人，金牛座為了賺錢都可以忍耐，就算被客人羞辱都能應付得宜，而且賺錢之後還會行善佈施，有著人在江湖心不被汙染的狀態。

Top1：射手座

射手座的人很會開玩笑，也非常熱情，喜愛交朋友，所以你們在酒店界中能成為厲害的媽媽桑，擅於招攬客人的射手座，在過年過節還會送禮給大戶，因此你能抓住有錢大戶不斷貢獻金錢給你。