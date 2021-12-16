立委高嘉瑜遭施暴案的男主角林秉樞，日前被爆林秉樞與高嘉瑜交往期間，還追求過其他女性立法委員，被指涉的女立委紛紛否認，傳出有立委吳思瑤和林宜瑾。對此，前民進黨立委郭正亮表示，他跟林宜瑾、吳思瑤和范雲的共同話題或許沒那麼多，但是在藝文類話題可能就很多，而且共同朋友蠻多的，這個圈子如果一個拉一個，可能就會拉出蠻多東西的。

中天政論節目「正常發揮」節目主持人王又正15日在節目中問郭正亮，林秉樞案背後的窟窿到底有多大？傳出與立委何欣純、高嘉瑜、林宜瑾、吳思瑤等女立委有來往？有女立委表示，他是來獻殷勤的，怎麼看林秉樞案的後續發展？

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郭正亮表示，他與這些立委來往，多少還是有一些感情因素在，至少男的有這個意圖在，女的就不一定會上鉤，他習慣用「渣男把妹術(PUA)」這種方式，引起女生的注意和博取好感，而林秉樞也確實試圖跟這些單身女立委交往，而一些人在跟林秉樞接觸後，可能會注意到林秉樞外表文質彬彬，背後又有副總統賴清德；前立委段宜康這種人脈，可能就會覺得跟他吃個飯、喝咖啡沒什麼，但是當林秉樞案發生後，她們很在意被外界貼上識人不明的標籤，畢竟也都還要連任，就會很擔心形象受損問題盡快切割，避免扯上一些糾葛。

而立委吳思瑤過去曾在國藝會董事許悔之臉書貼文留言呼叫過林秉樞，吳思瑤則對此反駁，「每天在我臉書按讚的人很多，所以他是誰，我完全不知道」。郭正亮則認為，「可惜吳思瑤把話講太絕了，繞不回來，這件事今天才爆出來，我認為還沒有結束啦！」

郭正亮也提到，吳思瑤長期在立院教育文化委員會，他跟許悔之熟，是完全可以理解的，而林秉樞就是從這一塊切入的，他跟范雲、何欣純、林宜瑾共同話題沒那麼多，但是在藝文類話題可能就很多，而且共同朋友蠻多的，這個圈子如果一個拉一個，可能就會拉出蠻多東西的。跟高嘉瑜、吳思瑤幾個女生的事件關係可能不太一樣。

王又正追問郭正亮，據傳已經有一些與組織及派系友好的企業，已經開始磨刀霍霍向高嘉瑜？郭正亮說，「應該是在周六公投之後，高嘉瑜心裡應該有數了」。王又正嚇一跳表示，「絕不會是這時候，如果這時候再爆什麼料出來，公投就就完蛋了，就不用投了」。