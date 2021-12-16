加拿大要求國民避免非必要的國際旅行 19:592021/12/16 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對Omicron變種病毒威脅升高，加拿大聯邦政府15日發布旅遊警示，要求所有民眾避免非必要的國際旅行，此警示至少維持四周時間。官員表示，政府將加強入境篩檢，且未來幾天不排除祭出更嚴格的防疫措施。 KPMG引領企業 接招國際新稅制 接見法國議員訪問團 蔡英文：希望法國閣員也可訪台 #非必要 #國際旅行 #加拿大 #避免 #國民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禁萊豬未違反WTO規定 經貿辦：有意曲解 16:502021/12/16 財經 歐洲MDR驗證 SGS獲入門券 04:102021/12/16 投資理財 避免誤判 美中重啟海上軍事安全磋商 04:102021/12/16 話題觀察 法國跨黨派國會議員團訪台 04:102021/12/16 話題觀察 美議員籲拜登干預西藏事務 陸專家：黔驢技窮的表現 08:332021/12/16 兩岸 接見法國議會訪問團 蔡英文盼洽簽台歐BIA 15:512021/12/16 財經 美參院通過《2022財年國防授權法》 邀台灣參與環太軍演 10:132021/12/16 兩岸 法友台議員訪王美花 盼迎更多台灣觀光客與投資 17:002021/12/16 財經 明年Q2有機會！長榮航空總經理曝「這四字」好久沒聽到 15:262021/12/16 財經 《國際政治》美參院通過「國防授權法案」 挺台提升防衛能力 11:082021/12/16 財經 彰化銀行領先群倫 獲全國績優健康職場獎 17:142021/12/16 財經 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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