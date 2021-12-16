面對Omicron變種病毒威脅升高，加拿大聯邦政府15日發布旅遊警示，要求所有民眾避免非必要的國際旅行，此警示至少維持四周時間。官員表示，政府將加強入境篩檢，且未來幾天不排除祭出更嚴格的防疫措施。

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