BFFECT 0.5％杜鵑花酸衍生物＋0.5％KOPNOL」 30ml，490元。（BFFECT提供）

BFFECT Revi抗皺眼部精華。（BFFECT提供）

以台灣平民保養為訴求的「BFFECT」以做「最實在的科學保養」打進市場，運用期刊數據找專家團隊，讓消費者使用精華液就想到BFFECT，創辦人施凱鈞表示，品牌從2019年創立迄今營收破3億以上，單就今年營收破億元，仰靠10人團隊打下保養江山。

施凱鈞接受本報專訪，他表示，總算搞懂做產品的銷售方程式，就是直接挑戰領導品牌，他買來市場指標品牌，甚至做百人盲測，對象有許多大品牌，讓消費者直接反饋，用數據說話，數據夠好才上市，目前在感受性上贏競爭對手10％，目標贏20％以上，未來將持續優化產品，他點出其中關鍵，保養成分大家都可以買，但調配到有感，才是市場霸主關鍵，他耗資尋找頂級調配師，像是找學校老師合作，一個教授搭配一個醫生做一個商品，目標就是「打爆台灣市場」。

他說，BFFECT只出精華液，就是要做市場最優的精華液，其它品項消費者可以使用別家商品，但就精華液要稱霸市場，他也透露，真正想做起台灣品牌，把台灣品牌賣到國外，所以產品要給力，光賣台灣故事沒有用，還是要看產品到底有沒有用，BFFECT不是用說的，也用數據證明真的好用。