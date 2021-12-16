台北市副市長黃珊珊也特地上節目當關主。（三立提供）

吳宗憲、KID主持的中視、三立《綜藝玩很大》開播邁入第8年，明年1月將推出全新企劃「奪金爭霸戰」，透過遊戲內容來介紹台灣各地的在地特色，16日在萬華剝皮寮首錄，還宣布主持陣容加入小刀、坤達、威廉、何美與紀卜心等5人。而新成員加入後吳宗憲將續當關主，並表示未來不再會有小隊長。

這次首站選擇萬華剝皮寮錄製，另黃黑兩隊在每一次的PK中可以贏得獎金，最終獲勝隊伍有機會拿走168000元，希望可以帶給觀眾全新氣象的《綜藝玩很大》，三立表示節目目的不是為了獎金，是為了讓大家看見台灣各地的好。

小刀這次加入《綜藝玩很大》，小刀說本來以為去《全明星運動會》是史上最累錄影，原以為體力已經練得很好了，沒想到來《綜藝玩很大》後發現這節目更累，因為平常很早接送小孩的原因，到晚上8點就會開始打哈欠，現在一次錄影就要10幾個小時，他大喊吃不消，也讓人不禁佩服憲哥的體力，小刀還表示之前都沒跟憲哥合作過，這次合作也算是人生成就解鎖。

坤達還幽默說這次新的組合剛好都是「解散團體」，沒想到吳宗憲打死不承認「咻比嘟嘩」已經解散。威廉也表示這次參加錄影也真的被操到，從腦到腿都很累。而最近星二代都參加運動節目，大家好奇為何鹿希派為什麼沒參加？吳宗憲說等他身材練好一點再讓他出來，也很得意說鹿希派如果下場比賽，沒有人贏得過他，因為他的蝶式游泳非常厲害。

台北市副市長黃珊珊昨也特別親臨現場致意，更穿上玩很大紅色T恤，跟吳宗憲一起擔任關主，甚至開金口跟憲哥一起唱歌，目的就是希望大家到萬華來玩。而吳宗憲的兒子鹿希派先前曾在社群發文「炸北市府」引發風波，被問是否要代替兒子跟台北市長道歉，吳宗憲搞笑回：「那我現在叫鹿希派趕快過來。」