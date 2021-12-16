消息披露，有多達數十名的國會議員未按照規定披露股票交易資料，因此外界聲量促使提出法案，禁止國會議員持有股票。不過聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則反對這項提議，稱美國是一個自由市場，任何人都有資格參與其中。

《CNBC》援引《商業內幕》報導稱，調查發現有49名國會議員和182名相關高級工作人員違法「股票法」；該法案要求國會官員及其親屬在進行個股、債券交易的45天後，披露股票買賣資料。

此外，聯準會此前有官員進行股票交易，遭外界質疑利益衝突，理由是聯準會實施貨幣寬鬆政策，被視為對股市利多消息，在此期間進行股票交易，涉利益衝突的嫌疑。

對於外界聲浪促請立法禁止國會議員及其親屬買賣股票，裴洛西不贊成這項提議，「我們是一個自由市場經濟體，他們應該都能夠參與其中」，議員的確應照規定公布股票交易資料，但沒必要以立法的方式，禁止議員買賣股票。

值得一提的是，裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）時常進行大量的股票交易，其中又以科技股買最多，且大多穩賺不賠，不過有聲浪質疑，保羅是藉由裴洛西給出的內幕消息，才能夠進行這些精準操作；裴洛西夫妻作為一致行動人士，持有的股票被視為共同資產，也因此裴洛西為美國國會最富有的議員之一。