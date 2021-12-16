金門縣不動產開發商業同業公會由理事長王立邦代表捐贈消防局285只住警器，優先提供縣內弱勢族群(獨居老人、低收入戶等)免費申請。 楊鎮浯縣長肯定善心義舉，鄉親安全獲得進一步保障。

縣消防局統計，截至今年11月，縣內住警器安裝率高達98.21％，歷年來成功預警已達19件（不包含未報案件數），有效偵知預警，減少住宅火災，成效良好。

王世祿局長表示，金門縣不動產公會捐贈的住警器屬於「光電式偵煙型」住警器，當偵測區域感知到火災產生的煙粒子後，便會發出超過80分貝的警報聲響及環狀LED警示燈，警示住戶及時逃生。內建專用鋰電池，可持續使用約10年，惟住戶平時應定期維護保養，將表面之髒污及灰塵擦拭乾淨，並按下測試鍵，若警報器發出「測試正常」之語音，即代表狀態正常。

另也應避免安裝於平時會產生煙霧、水氣之處所，例如廚房、神明廳等，以免產生誤報，為避免延誤警報時間，安裝位置也應避開出風口、進風口、天花板、牆壁角落等處，以發揮住警器之最佳效能。若發出間斷式短聲響，應為顯示電池電力不足，切勿以為是故障，而自行拆除住警器。