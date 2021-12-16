距離1218公投投票，僅剩倒數2天。《TVBS》針對4大公投案最新民調，結果顯示，在「反萊豬」公投方面，有46%的受訪者表示會投票同意禁止進口，高於不同意禁止的37%，相較於本月6日的調查結果，會投同意票的降低9個百分點，投不同意票則增加4個百分點；在重啟核四方面，41%民眾同意重啟核四，44%不同意；至於珍愛藻礁公投，42%民眾會投同意票，36%會投不同意；而公投綁大選方面，50%同意，38%不同意。針對反萊豬支持度，資深媒體人黃暐瀚表示，投票率是關鍵，如果有6成投票率，一定會過的。

黃暐瀚16日在《國民大會》節目中表示，民調可信，但是人心不可測，也就是說，民調代表的民眾對這個議題贊成反對的比例，基本上不會有太大的差別，可能會有誤差，像萊豬還是贊成多於反對，但是人心不可測。

黃暐瀚接著表示，萊豬目前還是有46%的人是同意禁止，可是換算一定會投票的達到24％，可是這畢竟是民調，禮拜六就知道，或許會多一點或是少一點。

黃暐瀚認為，投票率是關鍵，如果投票率夠高，以支持度來講，反萊豬公投的支持度比反對的還要多，46％對37％，那一定會過。但如果有6成投票率，1200萬人去投票，拿到550萬票、600萬票都有可能，但如果不到，公投就沒辦法通過。所以這個民調是拿來做參考，以現在的狀況來講，雙方是一直拉近、一直拉近，所以過與不過在一線之間。