主播許甫前進校園，和新竹玄奘大學學生分享轉戰新媒體的經驗談。（中天新聞提供）

主播馬千惠前進校園，和新竹玄奘大學學生分享轉戰新媒體的經驗談。（中天新聞提供）

中天新聞轉型數位媒體滿1周年，成績亮眼，12月展開「台灣最大新聞YouTuber來了!」校園巡迴講座，第3站由女神主播馬千惠攜手男神主播許甫到新竹玄奘大學，與學生分享轉戰新媒體的經驗談，玄奘大學傳播學院副院長邱琪瑄、應用外語系系主任池田辰彰及大眾傳播學系楊佳蓉教授等也都親自到場。

馬千惠曾擔任台北國際花博會發言人，也主持許多政論節目，這一路她靠自我「訓練」，讓自己對於任何議題都能言之有物，此外，她自曝：「當初踏入政治線並不是因興趣使然，而是因為長官指派，剛開始相當挫折，需要做非常多的功課才能完成任務，但也感謝這樣的機緣，才造就現在的自己！」

她也鼓勵在場的同學要勇於嘗試、展現自我，每個人都是無可限量。講座過程，不僅是單向傳播，為與學生互動，她和許甫出題邀學生上台「踹共」，針對時事議題辯論，還搭上近日最夯話題「邱澤與許瑋甯突放喜訊震撼彈」，學生反應熱烈，紛紛提出見解，讓線上觀看直播的網友也按讚狂刷「一針見血的言論」。

馬千惠與許甫因主持節目《大新聞大爆掛》培養出良好默契，談起與過去傳統播報最大的差異，馬千惠認為是「與網友的互動」，第一時間掌握網友所感興趣的話題，隨時做調整，確保觀看流量。

而轉型過程各種正反兩面的聲音都可能遇到，馬千惠說：「網友表達意見的方式有很多種，像是曾經有網友希望被看到，不惜花錢抖內，也要讓你看到他不喜歡你的言論！」搭檔許甫主播也頗有感觸，「轉到新媒體後，即時的回應有好有壞，這時候有批評的聲音不一定是壞事，也別忘了還有那些支持你的人！」 兩位主播的實戰經驗，也讓在場學生受益不少。

下一場校園講座預計本月22日登場，由主播劉盈秀與賴正鎧到高雄義守大學與學生進行分享，講座全程也會在中天電視YT頻道直播。