歐洲香氛產業蓬勃，反觀身處亞洲的台灣，香氛產業近幾年才開始崛起，香氛藝術家陳炫良誓言成為亞洲香氛產業的先驅，自創的「Hsuan Ri Fen炫日芬」品牌今（16）日宣布，近期推出2022年職場系列全新香水搶市！

炫日芬於2020年首次以清新活潑的森林味道，推出台灣原鄉系列香水「馬告香水」，呈現台灣原民傳統香料馬告的柑橘木質的香氛，推出後驚豔台灣香水市場；時隔2年，炫日芬更突破框架，重現具指標性的兩款中性香水－「焦點SE CONCENTRER」、「隱約FAIBLE」，低調提升回頭率。

調香師陳炫良描述這兩款香水時表示，「焦點SE CONCENTRER」的香調，含有佛手柑、薰衣草、榛果、天竺葵香調，融合橡木、檀香香調以及雪松、廣藿香精華，打造目光焦點的典雅東方調；而「隱約FAIBLE」的香調，含有橙花、佛手柑、玫瑰、茉莉、依蘭、天竺葵香調，融合香根草、安息香精華，創造低調華麗的隱約花香調。

陳炫良親手打造無差別系列的絕佳香水，將「焦點SE CONCENTRER」、「隱約FAIBLE」香水打造成撲朔迷離的心理遊戲，讓焦點、隱約既神秘又具焦，既奔放又內斂。即使在如此競爭的香水市場，依舊令人驚艷並為之著迷。

「每天都有華麗多漾的香氛；香氛紀念每一個特別的日子」，透過香氛寫日記的陳炫良，過往在知名外商經營香氛品牌，鑽研香氛至今已經20年，在2018年時成立台灣在地品牌「炫日芬」，更帶領布農部落研發出全世界第一款部落香氛「馬告香水」。

陳炫良說，利用嗅覺強化整體印象其實行之有年，運用香氛展現個人風格，而炫日芬將此延伸至企業、甚至是區域，「以香氛作為識別，創作出獨一無二的專屬香氛，讓嗅覺加深客戶對你的印象。」

相較於歐洲用香的多樣性，身處於亞洲的台灣，卻是近幾年才真正開始將香氛廣泛運用在生活中。有鑑於歐洲香氛產業的蓬勃，亞洲就如同一顆尚未琢磨的鑽石，陳炫良誓願成為亞洲先驅，透由香氛全面改變你我生活的方方面面。

陳炫良強調，「炫日芬」品牌宏觀亞洲、放眼全球、以台灣為研發中心，結合台灣在地元素創作出獨一無二的香氛藝術，並與日月潭頂級飯店結合創作出飯店專屬迎賓香氛；更受到日月潭國家風景管理處的青睞，開發出專屬日月潭風景區的限定香氛，用香氛強化旅遊記憶，將客製化香氛藝術深入企業廣泛運用。

陳炫良並協助企業成立自有品牌，導入專業零售顧問團隊，將線上線下垂直整合，減輕品牌成立過程的行銷負擔，更透過DIY課程，推廣加深消費者對於品牌印象的提升。

其中，在2018、2019年日管處香氛年度伴手禮委託案，就是對「炫日芬」品牌最大的肯定！陳炫良說，日管處一直是台灣旅遊風景區的先驅，更是第一個將香氛伴手禮帶入旅遊的公家單位，從香氛意象、調性到包裝視覺設計，單位人員全程參與，可見其重要性；更運用香氛將旅遊昇華至全新的境界，而「炫日芬」更是第一個日管處指定官方旅遊香氛品牌。