大陸央視網快看16日報導，浙江紹興上虞區疫情正處於高位波動狀態。16日上午，浙江紹興市公布確診病例152至189在室內公共場所行動軌跡，通過梳理發現，近70名病例與一家生鮮超市有關。

12月15日16時至16日16時，浙江寧波、紹興、杭州三地報告新增本土確診病例56例：杭州3例、寧波5例、紹興48例。12月5日至16日16時，三地累計報告本土確診342例、無症狀感染者1例。

報導稱，12月1日到3日，紹興上虞首例病例孫某，因參加葬禮，接觸了省外回上虞的堂弟孫某，於12月7日確認陽性，這也成為這條新冠疫情傳播鏈的起點。

浙江省衛健委副主任夏時暢曾表示，該菜市場裡有例確診病例和之前那場葬禮有關聯，然後造成菜市場內攤商的相互傳播。

12月9日晚，該生鮮超市已經關停。16日，在新公布的確診病例中，有23個病例也去過這家生鮮超市。據不完全統計，截至目前，一共有近70名確診病例和這家生鮮超市相關聯。