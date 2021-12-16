台北律師公會前會計李姓女子，涉嫌在職期間侵吞公款約新台幣1800萬元，台北地檢署偵辦後，依業務侵占等罪起訴李女。北律今天表示，將持續強化精進財務、會計等內部制度。

檢方調查，李女原任職於台北律師公會秘書處擔任會計人員，她涉嫌於106年度至109年度利用職務上經手北律金融帳戶款項調撥之便，侵吞經手款項約1800萬元，並竄改帳簿資料以掩飾犯行。

台北律師公會理監事於去年8月間就任，同年12月25日察知李女涉嫌侵吞款項後，委請會計師進行內部調查後，今年1月13日解僱李女，同時提出刑事告訴並進行假扣押。李女經北律求償，已先行繳回109年度侵占的640萬元。

台北地檢署偵辦後，已就李女於106年度至109年度涉案部分，先後依業務侵占等罪起訴，目前正由台北地方法院審理中。

北律今天發布聲明指出，理監事基於職責，仍將持續委請會計師查核李女經手、製作的款項及帳簿資料，了解除起訴範圍外，李女是否尚有其他侵占及業務上登載不實犯行。

北律表示，理監事乃於追究李女法律責任的同時，依會計師建議，完成財務及會計制度及流程之精進，具體措施包括嚴謹化會計及出納作業流程、增聘會計覆核人員、整併帳戶、盡量避免現金支付等，並自110年度起建立外部查核制度，每年至少委任會計師審查帳務一次。就改善後之內部制度，亦委任會計師進行外部稽核審查，檢視現況制度之效率。（編輯：方沛清）1101216