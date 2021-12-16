投資台灣事務所今日(16)再添3家企業共斥資40億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的亞泰半導體設備、國精化學2家共27億，以及根留企業方案的瑞賢實業1家13億。累計「投資台灣三大方案」共吸引1103家企業、1兆5494億元投資，後續尚有71企業排隊待審。

亞泰半導體設備是供應亞洲地區「研磨液供應系統-SDS」指標性公司。客戶皆為國際知名半導體晶片製造廠，業務遍及中國大陸、馬來西亞與美國。為因應國際貿易情勢變遷，將擴大招募40名本國員工，斥資逾8億元在新竹工業區新建廠區，打造智慧產線。

國精化學主要業務為UV光固化材料、不飽和聚酯樹脂及各種樹脂，在眾多美商積極尋找可替代中國大陸供應鏈製造商時，公司趁此趨勢擴大投資，目標在台南科技工業區興建廠房，建置智慧化產線、倉庫及辦公室，打造國內第二生產基地與研發中心。

至於瑞賢實業是台灣扣件金屬奈米表面加工的領導業者，為持續投入研發與智能化製造，將在台南市仁德區擴建廠房並導入人工智慧設備，預計投資13億元。