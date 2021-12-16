副總統賴清德16日晚間前往新竹縣關西鎮太和宮，以客語宣講公投議題，一度疑似忘詞，露出靦腆笑容，還獲鄉親鼓勵、提詞。（莊旻靜攝）

副總統賴清德（左三）16日晚間前往新竹縣關西鎮太和宮，以客語宣講公投議題，先上香致意。（莊旻靜攝）

副總統賴清德（左二）16日晚間前往新竹縣關西鎮太和宮，以客語宣講公投議題，現場約有300名鄉親。（莊旻靜攝）

民進黨客家部發起的公投宣講活動，16日晚間在新竹縣關西鎮舉辦，副總統賴清德出席活動，並全程以客語宣講，呼籲民眾對4個公投議題都投下不同意票，儘管客語不太流利，但台下鄉親都很給面子，給賴清德的客語打95分，稱讚他「很努力了」。

賴清德以客語致詞表示，4項公投議題都和台灣的安全有關，第1個是核四，核四有如老爺車、拼裝車，為了環境安全，請大家投不同意。第2個則是珍愛藻礁公投，和台灣的電力安全有關，天然氣接收站面積從原本的230公頃，縮小到23公頃，並向外海推，已經達到保護藻礁的工作，若三接不能發電，台灣電力會不夠。

第3個則是萊豬議題，賴清德說，在前總統馬英九時代，以國際標準開放萊年進口，蔡英文總統比照同樣標準開放萊豬，既然萊牛沒問題，萊豬也沒問題，有清楚標示，政府也會做好安全把關的工作。接續則是公投綁大選，賴清德說，公投綁大選大家排隊投票排的很辛苦，也希望大家在此議題投下不同意票。

此場宣講活動包含客委會主委楊長鎮、前縣長林光華、民進黨客家部主任周江杰、新竹縣黨部主委彭瑞德、新竹縣議員吳傳地、張珈源、行政院顧問黃源慶、竹北市民代表蔡蕥鍹等人均出席，呼籲民眾投下「4個不同意，台灣更有力」。