通訊軟體LINE總部今天宣布成立LINE NEXT公司，將專注於創新技術並擴大發展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，分別於南韓與美國設立公司營運據點。

NFT是一種獨一無二的數位資產，運用區塊鏈技術來追蹤所有權。LINE NEXT南韓據點將專注全球NFT平台策略與計畫，美國據點則著重發展與經營NFT平台業務。

LINE發布新聞稿表示，LINE NEXT將發揮LINE在拓展全球服務和區塊鏈技術的豐富經驗與專業知識，以LINE區塊鏈與NFT業務為基礎，打造全新且易於操作的NFT交易平台，支援全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以利一般用戶交易NFT。

LINE同時宣布任命LINE App Products與LINE Fintech Company產品長高永受擔任LINE NEXT執行長；LINE Tech Plus執行長金佑奭被任命為LINE NEXT業務總監。

高永受說，NFT的技術架構將顛覆既有的數位版圖，包括從內容、遊戲、社群到商務面向，全面創新用戶體驗。作為一個技術創新者，LINE已證明自身擁有10年成功經驗，在亞洲成為最受歡迎的科技公司之一，現在將攜手全球夥伴，以同樣的專注力投注在令人興奮、全新的NFT領域。