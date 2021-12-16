香港女星李嘉欣當年以冠軍港姐身份打開知名度，混血兒五官和171公分高䠷身材，更讓她擁有「最美港姐」封號，加入演藝圈後也和許多大咖演員合作，留下不少經典作品；儘管大美人李嘉欣在2008年嫁給富商許晉亨後選擇息影，上一次在電視中出現已是2009年香港小姐選美當評審，最近傳出她時隔12年有機會再上節目見證女團誕生，網友紛紛瘋喊「快復出」。

李嘉欣雖然淡出演藝圈，但她一直以來都很樂於分享個人生活，像是日常居家模樣、運動、保養或出遊玩樂等等，偶爾也會現身一些時尚活動或典禮，51歲仍維持不科學好身材，更是網友們熱議的話題；不過，她的粉絲都很期待能在電視中再看到她的倩影，因為她最後一次在節目中亮相，已經要追朔到2009年香港小姐競選，她和任達華擔任評審。

李嘉欣（圖左6）上一次在電視上出現已是2009年香港小姐選美。(圖/ 摘自東網)

近期香港選秀節目《全民造星IV》熱播中，總決賽將在25日聖誕夜舉辦現場直播，更傳出將找來多名重量級藝人當評審；其中一位就是有最美港姐封號的大美人李嘉欣，如消息屬實，她就會以最美評審見證新女團誕生。

而時隔12年李嘉欣可能重返小螢幕，立刻掀起網友熱烈討論，甚至喊話希望她復出，「51歲還那麼美，不回來拍戲可惜了」、「好想一直都能在電視上看到李嘉欣」、「一年一部作品我也滿意」。