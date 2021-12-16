已經有近半年沒有推出新手機的夏普，不推則已，一出手，就一砲雙響，趕在2021年底一口氣推出二支各具特色手機的夏普，頗有和其他手機廠互別苗頭的味道。

夏普推新機，二款均為5G手機，分別是重量只有146g、號稱全球最輕5G手機的AQUOS zero6，以及首次突破性採用環保材質的AQUOS wish。這兩款手機同樣採用高通Snapdragon 750G與Snapdragon 480，分別代表中階款與入門款的5G手機，夏普指出，初期鋪貨將以遠傳電信、亞太電信以及台灣夏普自有通路夏普震旦與可購樂電商平台為主要通路。

夏普指出，目前市面上推出的大螢幕5G手機，唯有AQUOS zero6只有146g、厚度7.9mm，堪稱是世界最輕的5G智慧型手機，AQUOS zero6採用6.4吋2340 x 1080 OLED螢幕，支援240Hz螢幕更新率及觸控反應率，採用高通Snapdragon 750G行動平台、8GB LPDDR4X RAM、128GB UFS 2.2、記憶卡擴充最大1TB、48MP＋8MP超廣角＋8MP兩倍光學變焦三鏡頭、12.6MP前鏡頭、IP68防水、4010mAh電量與螢幕指紋辨識。10億色顯示力，讓色彩充滿魅力，應用日本夏普電視的AQUOS技術，透過Rich Color Technology Mobile，在明亮或是灰暗等各種日常中能快速對應，根據用途達到最佳畫質，呈現豐富細膩的色彩。

此外，著眼於全世界都在朝著零碳排的方向前進，夏普公司也不落人後，首創推出獲得德國萊茵標章認證的塑料所製作機殼的手機，AQUOS wish是一款外型極簡的輕量5G手機，在整支手機握感部份，採曲線角度設計，單手好抓好握。AQUOS wish手機具全域18道軍規防護，隨時隨地都防守兼備。