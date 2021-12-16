今（16）日央行召開理監事會議，四度打炒房，也緊縮建商購地貸款。對此，中華民國不動產開發商業同業公會理事長楊玉全立刻回應表示：央行四度打房，突然調降土地融資成數，也預料將造成房屋新供給更少，「房價更難降！」甚至驟然緊縮貸款成數，更將引發交易糾紛。

對於央行今（110年12月16）日修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，祭出第4波房市管制，中華民國不動產開發商業同業公會理事長楊玉全強調，這一波房價上漲有諸多因素，不應單純用炒房來看待，首先在經濟面，全球資金寬鬆，台灣經濟基本面表現良好，台商回台投資需尋找土地、廠房，產業群聚效應，帶動區域發展。尤其是新屋符合最新耐震、消防法規，為了追求居住安全與提升生活品質，也增加許多換屋的需求。

楊玉全表示，再加上近期營建原物料不斷上漲、尤其缺工問題更為嚴重，成本已經大幅提高3～5成，土地成本也在一次又一次之標售中不斷刷新地價紀錄。這些都是房價上漲原因。比起各部會爭相祭出打炒房措施，政府更重要的工作，應該是如何提高國人所得，並且維持物價穩定，才是解決興建成本堆高房價，加重民眾負擔的問題。

楊玉全表示，今天央行突然調降土地融資成數，此舉勢必嚴重影響房屋供給及建築業健全發展。

楊玉全表示，央行新措施將造成房屋供給減少，部分地區土地原料供給稀少，以致房屋產品的供給量有限。如果土地融資再作緊縮，將影響房屋推案量，在供給益為稀少的情況下，房價將更難降，形成惡性循環。其次，勢必妨礙建築業健全發展，全國絕大多數業者屬於區域型的建設公司，土地及建築融資一再緊縮，將嚴重影響開發案的進行，造成競爭力弱化，並減少優良工法、構築精緻產品的資金投入。

尤有甚者，如果市場逐漸形成少數自有資金充沛型建商寡占，對房市健康、購屋者權益、產業健全發展，顯非具正面幫助。

第三，央行突然限縮房貸成數形同「溯及既往」，造成購屋民眾資金缺口，將衍生交易糾紛。就預售屋市場而言，自簽約至完工約需經二至三年的施工期。消費者於簽約時一般均就合理融資條件籌措自備款，惟至完工交屋時，因為央行加嚴管制措施，驟然減少融資成數驟然出現落差，這種形同「溯及既往」造成的資金缺口，將衍生購屋者過戶時之交易糾紛。

楊玉全呼籲，房地產是「國民財富累積」與「投資效能效率」的表徵，應該正面看待。居住正義的體現，在先進社會的發展經驗中，都不是光憑打擊市場就能夠達成的。房地產的持有、流轉與交易，是自由經濟市場的「國民財富累積」與「投資效能效率」機制的表徵，在自由市場經濟社會的政府立場，反倒是應該回過頭來促進這一理財市場效率發揮的空間加大加寬，乃能真正有助於臺灣房地產市場的國際化與國家競爭力的提升，以至於讓臺灣的投資市場更加活絡化，與增進國家投資環境的優質化吸引力，並使消費端、建築端、銀行端能夠創造三贏。

楊玉全喊話政府，應建立「保障居住需求」與「追求居住品質」的雙軌思維。房價漲跌是反映當時市場的供需，對預售屋市場二、三年前既定的售價，在二、三年後進行信用管制，用此來避免助漲房價，在論理上顯有值得再考量之處。再者，房地產本來就具有各種不同的「次市場」，為了解決部分地區所謂高房價的問題，建議房屋供給應有「雙軌制」的區隔，亦即政府要保障「住」的基本需求，這是社會照護；但是對於市場經濟一環的房屋市場，不宜動輒就施以金融手段打壓，如果動輒視為帶有原罪而予信用管制，不僅限縮了可能具有國際競爭力的房地產之流轉與交易，對於國家經濟的國際化發展，乃至城市產業的競爭力提升，都產生不利的發展變數。

楊玉全呼籲，建築業期盼政府能維繫一個政策、法令穩定的產業經營環境。不動產開發業是投入勞力資本，針對土地加工、促其利用的行業，並不支持炒作或房價暴漲暴跌的經營環境。因為土地開發興建，需要較長的生產期間，所以政策與法令的穩定度，對我們這個行業的健全發展非常的重要。