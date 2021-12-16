新北市長侯友宜日前發表千字文，認為公投不是填鴨式圈叉題，不應被任何其他人所匡限，引起各關注。今（16）日他針對萊豬表示「反對含有萊克多巴胺的豬肉」。對此，資深媒體人董智森除了樂觀看待四項公投都會通過外，也提到侯友宜是非常忠貞的國民黨員，任何時候問侯友宜，都是堅持中華民國。

董智森16日在《新聞大白話》直言，他蠻樂觀的，四項公投都會過，因為公投選的是「事情」，不是針對「人」，所以不用緊張，大家回去投票就對了。他自己也要回金門投票，大家要勇於表達。

董智森指出，四項公投，國民黨提的有兩項，即萊豬跟公投綁大選，這一定會相挺。另外兩個就是公民團體提的，公民團體力量很大，國民要跟公民團體一起走，所以國民黨後來也支持。

他認為，核四被民進黨醜化這麼多年，以現今標準來講，民進黨講的都是錯的、已經過時了。不過侯友宜明年要選舉，可以理解。董智森舉例，過去要蓋焚化爐，國民黨對當地議員是開放投票，因為對地方要交代。侯友宜的情況是一模一樣，所以有些事情不用表達很清楚，台灣民主可貴在於可以不表達自己的意見。

董智森強調，現在藍營很多人跳出來要求侯友宜表態，但有些人過去都背叛過國民黨，只有侯友宜沒有背叛。他例如，陳水扁當總統，想拉10個高階警官入民進黨，但最後只有9個，侯友宜就缺席。蔡英文當民進黨主席時，也想找侯友宜回嘉義選舉，百分之百會當選，但侯友宜也拒絕。

董智森說，侯友宜是非常忠貞的國民黨員，任何時候問侯友宜，他就是堅持中華民國。但請給他不需要表態的空間，這是台灣民主價值可貴的地方。