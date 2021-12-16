中央銀行周四(16日)召開年終理監事會，宣布利率連7凍，並祭出第4波房市管制4大措施，從明（17）日起實施，但其中一項「自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成」卻引發網友熱烈討論，認為要達到這樣的門檻實在太高，若不調降豪宅線根本無法打擊炒房。

央行這次公布4大管制措施，分別為：

1. 自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成。

2. 購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

3. 餘屋貸款最高成數降為4成。

4. 工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

若依照「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」來看，台北市及新北市以外住宅，鑑價或買賣金額在4000萬元以上，新北市為6000萬元以上，台北市則將審查認定條件增訂成每戶總價7000萬元以上、每戶面積不含車位為80坪以上的住宅。

對此，網友留言紛紛表示「豪宅線根本有問題」、「搞到錢進去2000、3000萬的剛需自住買盤，自備款去買2000萬2間還有找，一堆可悲低端以為他們買不起的房子就是豪宅，搞成這樣爽到最有錢的人跟政府跟地主而已」、「不痛不癢，演戲成份居多」、「打自然人，再演啊，房市繼續噴」、「完全不痛不養」。

不過，也有網友認為「政府只是想去槓桿，非常符合過去以來的政策邏輯，另外豪宅稅應該不會改，政府就是想利用這條訂出房價天花板，不管是飆漲緩漲，價格碰到這條線就是會被牽制，到時自然而然房價就會被鎖在這條線」、「殺傷力很強啊！限制貸款就要拿更多的錢才能買更多的房子，資本小的投資客槓槓沒有辦法做很大了」、「小投客被玩死不要怨別人，政府打炒已經講一年多了，太靠勢沒下車怨不了政府」。