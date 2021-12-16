《盧秀芳辣晚報》

1218公投倒數計時，藍綠都在積極宣傳。總統蔡英文的臉書哏圖被發現有兩個錯誤，將反萊豬進口變成「禁止美豬進口」；三接遷移改為「停建三接」。中天新聞針對「蔡英文宣傳4公投，臉書哏圖卻出現兩錯誤，你覺得？」進行街訪民調，提供5個選項供受訪民眾挑選。最多民眾挑選的是，「母湯喔！總統耶！總統還作假！」其中，有年輕人對此反應超直白。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》16日派出記者辮子妹針對「蔡英文宣傳4公投，臉書哏圖卻出現兩錯誤，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.母湯喔！總統耶！總統還作假！

2.不意外！選舉不都是這樣，奧步騙票

3.洗腦話術！把人民當白痴嗎？

4.抓一個假新聞！先罰200萬

5.挺小英！錯就錯，我挺民進黨到底

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中9人選擇選項1；2人選擇選項2；5人選擇選項3；1人選擇選項4；3人選擇選項5。

一名男子表示，「就是禁止美猪進口，應該是萊猪嘛。」一名女子則表示，「我們不是禁止美豬，我們是禁止萊豬嘛、我們是反對萊豬嘛；停建三接，並不是停建，而是遷移。」還有人表示，「那他們要先被關3天呀。」「真的把我們當白痴。」

一位婦人則表示，「母湯喔！總統耶！總統還作假。」一位男生則直言，「因為民進黨他們現在執政，而且執政的非常..，說真的，我個人覺得..非常不好，就是誠信很重要，加上前陣子那個論文的事件，就對於這個總統她的誠信，這真的要畫一個問號。」一位正妹則表示，「覺得這樣子有點模糊焦點，就是有點騙選票，沒有講出很正確的。」