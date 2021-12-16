燈籠彩繪工藝師杜柏錡為真護宮修復王船祭燈籠。（杜柏錡提供／劉秀芬台南傳真）

燈籠彩繪工藝師杜柏錡為真護宮修復王船祭燈籠。（杜柏錡提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定蘇厝真護宮2008年參加台南燈會時，製作兩只7尺大燈籠，展後掛在廟前展示，因略有破損，已收到倉庫多年。今年燈籠彩繪工藝師杜柏錡有意再製作大燈籠，想參考以前幫真護宮製作燈籠尺寸，11月初造訪廟方時才發現燈籠已壞，廟方也藉此機緣，請杜柏錡整修燈籠，17日將重新掛上。

蘇厝真護宮主委陳榮春表示，當年燈會時製作兩只宣揚南瀛王船祭文化的大燈籠，燈會後把燈籠移到廟前高掛，隔年被颱風吹壞背面，幸好骨架及燈籠正面未受損，已收藏在倉庫內近10年，陳榮春接任主委已4任，但問不到原製作者是誰，修復工作也就擱著。

杜柏錡近日有意再製作大燈籠，想起曾幫真護宮製作燈會燈籠，因此想要參考原有尺寸，11月初造訪真護官，參拜五府千歲，巧遇主委陳榮春，雙方一談之下決定委由原作者杜柏錡協助修復。

杜柏錡說，大燈籠高約7尺、寬約3尺4，骨架以鋅合金材質製成，並未生鏽變形，此次修復只需重新糊紙、繃布，再重新上色寫字即可，因為舊燈籠紙、布較薄，這次特別糊了4層，並在真護宮現場直接製作，約1個月完工。廟方表示，大燈籠製作費用全由信徒捐贈，17日將重新掛上。