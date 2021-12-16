櫃買中心表示，鈺鎧科技（5228）在今（16）日送件初次申請股票櫃檯買賣。

根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技成立於1992年5月間，董事長兼總經理為黃其集，主要產品是晶片磁珠、晶片電感、高頻電感、軟性鐵氧體貼片、無線充電模組、繞線電感等，送件時資本額為3億3579萬元。

鈺鎧科技2020年業績，營收5億1084萬元，稅前盈餘3394萬元，稅後盈餘2934萬元，每股盈餘0.87元。

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