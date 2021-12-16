鈺鎧科技 16日送件申請上櫃 20:502021/12/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，鈺鎧科技（5228）在今（16）日送件初次申請股票櫃檯買賣。 根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技成立於1992年5月間，董事長兼總經理為黃其集，主要產品是晶片磁珠、晶片電感、高頻電感、軟性鐵氧體貼片、無線充電模組、繞線電感等，送件時資本額為3億3579萬元。 鈺鎧科技2020年業績，營收5億1084萬元，稅前盈餘3394萬元，稅後盈餘2934萬元，每股盈餘0.87元。 《興櫃股》鈺鎧申請登錄興櫃 《證交所》伊雲谷上市案撤件 寶德通過上櫃審議 #鈺鎧 #電感 #櫃買中心 #科技 #晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》永續發展政府債券櫃檯買賣制度上線 10:512021/12/16 財經 《日股》航運攜手科技 日股曾重返兩萬九 12:332021/12/16 財經 台光電、創意等14檔上市櫃股價創天價 15:122021/12/16 財經 《半導體》鈺太明後年ASP、毛利率續揚 外資喊買、上看470元 13:242021/12/16 財經 工研院發表多項公益科技成果 延伸科技能量到救災現場 12:302021/12/16 財經 新北首創美感跨域共學基地 推藝術雙語、藝術STEAM及美感頻道 11:592021/12/16 生活 在樂齡中心找回生命熱情 教育部頒發樂齡教育奉獻獎 12:232021/12/16 生活 櫃買十尖兵 法人逆勢買 04:102021/12/16 證券．權證 美股科技基金 長線趨勢亮 04:102021/12/16 投資理財 倍力資訊 22日登錄戰略新板 04:102021/12/16 證券．權證 上偉碳纖投資磁震科技 開拓航太及新能源車市場 15:492021/12/16 財經 財經熱門新聞 預告台灣明年升息？楊金龍點名這族群：小心了 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 不動產開發公會龍頭楊玉全：央行四度打房 房價更難降 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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