泓德能源科技 申請登錄興櫃股票 20:502021/12/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，泓德能源科技（6873）在今（16）日送件申請初次登錄興櫃股票。 根據櫃買中心資料顯示，泓德能源成立於2016年5月間，董事長為謝源一，主要經營業務是：1.各類太陽能光電案場之開發、設計與工程統包。2.案場維運服務、資產管理服務。3.再生能源銷售業務，送件時資本額為7億元。 泓德能源2020年業績，營收22億9805萬元，稅前盈餘2億4279萬元，稅後盈餘1億9134萬元，每股盈餘3.83元。 西門子揪皇輝科技 啟動策略合作 倍力資訊 22日登錄戰略新板 #能源科技 #櫃買中心 #案場 #能源 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柏瑞投信推趨勢動態多重資產基金 04:102021/12/16 專題周報 明年股東會事前登記 上(興)櫃公司12／20起「設定憑證IC卡作業」 18:092021/12/16 財經 30檔上市櫃股價 創今年新高 04:102021/12/16 證券．權證 1218公投》公投倒數48小時 賴清德發布台語催票影片 10:372021/12/16 政治 昇達科 今恢復原融資比率 04:102021/12/16 證券．權證 恩智浦與富士康工業互聯網策略合作 加速汽車領域創新 13:012021/12/16 財經 陸港觀盤－中央經濟工作會議 釋正面訊號 04:102021/12/16 全球財經 預售屋限制換約 祝文宇：恐助漲明年房價 04:102021/12/16 財經要聞 永久居留外國人申辦工作許可 線上申辦快速又方便 14:492021/12/16 財經 櫃買中心建立永續發展政府債券櫃檯買賣制度 10:292021/12/16 財經 上品申購熱 凍資逾745億元 04:102021/12/16 證券．權證 財經熱門新聞 預告台灣明年升息？楊金龍點名這族群：小心了 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 不動產開發公會龍頭楊玉全：央行四度打房 房價更難降 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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