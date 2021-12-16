櫃買中心表示，泓德能源科技（6873）在今（16）日送件申請初次登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，泓德能源成立於2016年5月間，董事長為謝源一，主要經營業務是：1.各類太陽能光電案場之開發、設計與工程統包。2.案場維運服務、資產管理服務。3.再生能源銷售業務，送件時資本額為7億元。

泓德能源2020年業績，營收22億9805萬元，稅前盈餘2億4279萬元，稅後盈餘1億9134萬元，每股盈餘3.83元。