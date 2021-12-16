為了抑制日益攀升的通膨，英國央行16日決議將基準利率調升至0.25％，而這也讓英國成為新冠疫情爆發以來首個升息的主要央行。負責決策的貨幣政策委員會（MPC）以8比1的票數，同意將基準利率從歷史低點0.1％調升至0.25％，認為調高借貸成本有助於協助壓抑物價漲幅。此舉出乎市場意料之外。

據英國國家統計局（ONS）周三數據顯示，該國11月消費者物價指數（CPI）年增5.1％，增幅改寫2011年9月以來新高，亦高於市場預期的年增4.9％，顯示該國通膨壓力恐延續至明年。