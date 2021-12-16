第3家純網銀「將來銀行」已於2021年12月9日取得營業執照，金管會主委黃天牧16日邀將來銀行大股東中華電信、兆豐金及將來銀行董事長、總經理「喝咖啡」叮囑三事。黃天牧表示，將來銀行股東結構多元，一定要「建構良善和諧的企業文化」，並強化資訊系統穩定及健全內部制度。

將來銀行預計2022年第一季正式營業，黃天牧16日約見將來銀行大股東及經營團隊，包含中華電信總經理郭水義、兆豐金總經理胡光華、將來銀行董事長鍾福貴、將來銀行總經理許柏林等。藉此機會瞭解將來銀行未來經營上的規劃與想法，也分享金管會的期許與監理關注重點。

黃天牧表示，將來銀行過去這段時間面臨許多問題、挫折、考驗與挑戰，希望能從中得到的經驗、成為養分、成長茁壯。將來銀行是以中華電信公司及兆豐銀行為首，共計9名國內股東所合資設立的純網路銀行，股東結構多元，涵蓋電信業、金融業、資訊業、零售業等，是三家純網路銀行中股東成員最多，也是唯一全數由國內股東所投資設立，因此外界對於將來銀行抱持極高期待。

黃天牧表示，在將來銀行加入金融市場後，三家純網路銀行全數到位，將以各具特色的營運模式提供客戶金融服務。他首先提醒對所有純網路銀行的期許，包括「慎始」、「行穩致遠」、確保資訊系統穩定及資訊安全、維持合理定價以維持市場秩序等基本原則，也應建立合 作夥伴對法令遵循的共識、強化信譽風險及流動性風險的偵測與因應、管理跨域業務可能衍生的風險。

黃天牧進一步指出，金管會審核營業執照期間，歷經資訊系統與內部管理問題的處理，經營團隊亦有變動，諸多事件與開業進度，時常受到外界矚目與關切，因此在開業之前，他特別要再提醒三大事項。

一、建構良善和諧的企業文化。將來銀行組織結構多元，除了股東成員多元，員工背景多元也是特色。股東多元部分，股東產業涵蓋範圍廣，申請設立時，主要發起股東特別針對「如何聚焦股東優勢資源協助將來銀行發揮綜效」舉辦工作坊，未來亦有賴股東給予充分支持，指派具有專業且任期穩定之董事成員，方能發揮董事會多元決策功能，強化對經理部門之督導。

黃天牧指出，管理學大師彼得杜拉克(Peter Drucker)有一句名言「文化把策略當早餐吃」（Culture eats strategy for breakfast），一個企業的文化，左右其營運管理上的策略，在銀行業亦如是，唯有建立銀行的核心價值，透過整體文化的型塑，使全行上下凝聚充分的向心力，在良好企 業文化支持下，所有業務策略及發展規劃，才有被實踐的可能。

二、強化資訊系統穩定及資訊安全控管。純網路銀行為大量運用資訊科技的無實體通路新型態銀行，資訊系統功能與資訊安全為純網路銀行的基本核心能力，重要性自不待言。他提醒將來銀行應汲取同業經驗，深入瞭解問題，並針對營運特性及組織文化，採取因應措施，強化相關管理機制，以確保各項資訊系統運作穩定性、資訊安全防護完整性及個人資料保護 管理措施有效性均無疑慮。

三、健全內部制度並注重教育訓練。孟子曾說「不以規矩，不能成方圓」，工匠的眼睛再好，技藝再巧，如果沒有規和矩這些工具，就無法製作出方形和圓形的物品。孟子另外也說「上無禮，下無學，賊民興，喪無日矣」，主政者如果沒有訂定禮制法規，人民沒有接受良好的教育，國家很快就滅亡了。這些古訓所講述的，不外乎就是建立制度與落實教育的重要性，治國如此，經營企業也是一樣。