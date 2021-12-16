桃園資訊科技局預計在竹圍漁港導入智慧無人船，進行港灣淤泥檢測、港灣油汙清理、港灣水質檢測等3項新功能。（資科局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園智慧無人船協助清除海漂垃圾、濾除塑膠微粒有成，桃園市資科局進一步導入試煉計畫，在無人船增加檢測港灣淤泥與水質、清理港灣油汙等功能，明年1月在竹圍漁港試辦，希望強化即時檢測能力，補足固定式水質自動監測站不足處，以科技守護海洋環境。

為避免垃圾、塑膠微粒對海洋生物造成危害，海管處與點點塑環保科技公司合作，攜手青年事務局培育的青創團隊「鎮鑫科技股份有限公司」自製的智慧無人船，今年9月在竹圍漁港與永安漁港清除海漂垃圾與濾除塑膠微粒。

資訊科技局長余宛如說，資科局加入後再擴大智慧無人船功能，新增港灣淤泥檢測、港灣油汙清理、港灣水質檢測等3項功能測試，透過試行「行動式海岸環境監測」，希望能補足固定式水質自動監測站不足處，也將分析水質、淤泥等數據，了解汙染源及趨勢，提供相關局處決策參考。

余宛如說，如果試驗成功，未來可結合智慧無人船進行更大範圍的水質觀測研究，建立完整水質水量基礎資料，以供藻礁生態復育計畫參考，強調該試煉計畫是結合環保局海岸管理工程處智慧無人船經驗、農業局提供竹圍漁港場域及行政協助、民間單位提供技術和人力，跨局處和民間合作，共同為維護桃園海洋環境努力。