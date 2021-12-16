台灣運彩的經營團隊從2014年接手迄今，累積挹注超過260億的運動發展基金，但台灣運彩總經理林博泰強調，這是國人對體育的關心與貢獻，才能使回饋金額逐年增加。林博泰強調台灣運彩幫政府做好運動彩券的發行，成果用於體育的振興與發展，過程中還能照顧運動選手的就業，是他經營運彩感到最有意義之處。

「運彩發行有照顧運動選手的社會責任，擔任經銷商者都要有運動選手的相關背景和經歷，包括退休下來的選手或裁判等等，都有資格開投注站。」

林博泰透露，像跆拳道女將陳怡安、桌球好手蔣澎龍、女壘賴孟婷、撞球趙豐邦、帕奧桌球盧碧春等退役運動員，都是運彩投注站經銷商。全台有1600家運彩投注站，每個投注站若平均請4名員工，等於創造6000多個就業機會。「運彩發行過程中，能照顧這些選手離開賽場後的職涯發展，非常有意義。」

當然，將民眾購買彩券的10％投入運發基金，幫助運動員在國際賽有好表現，也讓台灣被更多人看到，一直是運彩的最大貢獻。林博泰表示，我國在2017年台北世大運繳出佳績，比前1屆多拿54面獎牌，2018年雅加達巨港亞運比2014年仁川亞運多16面獎牌，今年東京奧運2金4銀6銅創歷史新高，且比2016年里約奧運多了9面獎牌，「這是國際上看得到的台灣體育成果！」

林博泰強調，運動員比賽成績好壞，後勤是最大的力量，包括教練、陪練員、防護員、隊醫、營養師、補給、住宿、交通等等，運發基金提供非常堅實的後盾，讓國人支持體育的「有心」化為有效的行動，使運動員有好的表現，起了最關鍵的作用。

透過發行彩券來振興體育運動，國外早有案例，英國就曾發行「夢想號」彩券，盈餘百分之百用於2012年倫敦奧運的舉辦，結果賽事圓滿，英國隊也繳出29金18銀18銅、於獎牌榜排名第3的佳績。

林博泰以英國為例，表示台灣運彩要做的事情，就是協助發行運動彩券的主管機關體育署，做好技術性的工作，除了挹注到運發基金，台灣運彩也本於取之社會、用之社會的理念，支持中職、女足木蘭盃、T1職籃聯盟等國內體育賽事，「不外乎希望盡一點心力，其他有心的企業也可以一起來，讓台灣的運動賽事辦得更好。」

就連時下最夯的減碳議題，台灣運彩也能做出貢獻，在開辦的第1年（2014年）第2季就開啟虛擬會員的申請投注，民眾可以透過手機、平板、電腦來買運彩，迄今虛擬會員的交易已佔32％。「大家不用再透過投注單、不用印彩票，減少紙張的耗用，也是運彩在節能減碳所做出的努力。」林博泰說。